Faceless написав:Эгоист написав:Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени).
Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным.
Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.
[b]Этот рынок вполне конкурентный, потому по сухой теории нет оснований того, чтобы рыночная превышала равновесную.[/b]
Если же из абстрактной сухой теории спустится к практике, то тут мы обнаружим, что недвижимость - нестандартизированный товар, потому все эти изыскания их экономтеории сильно теряют смысл, чтобы рассуждать о разнице "рыночной" и "равновесной" цены (понятия равновесной цены в масштабах РН вообще нет как такого, предложение как и спрос тут - не типовые квардратные метры, а отдельные объекты, отличающиеся по локации, площади, планировке, виду из окна, качеству материалов и рядом другиз параметров; плюс функции спроса и предложения дискретны)
звідки тоді навєс і пухнучі бази з об"єктів на продаж?