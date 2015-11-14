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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 724725726727

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 729
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
154
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
56
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 729
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:34

  Faceless написав:
  Эгоист написав:Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени).
Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным.
Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.

[b]Этот рынок вполне конкурентный, потому по сухой теории нет оснований того, чтобы рыночная превышала равновесную.[/b]
Если же из абстрактной сухой теории спустится к практике, то тут мы обнаружим, что недвижимость - нестандартизированный товар, потому все эти изыскания их экономтеории сильно теряют смысл, чтобы рассуждать о разнице "рыночной" и "равновесной" цены (понятия равновесной цены в масштабах РН вообще нет как такого, предложение как и спрос тут - не типовые квардратные метры, а отдельные объекты, отличающиеся по локации, площади, планировке, виду из окна, качеству материалов и рядом другиз параметров; плюс функции спроса и предложения дискретны)

звідки тоді навєс і пухнучі бази з об"єктів на продаж?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:телепорт


Житель Днепра попытался ограбить "Новую почту", спрятавшись в посылке

https://focus.ua/country/394561/
Чукча2
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