Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Рыночная цена - средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги на определённом рынке (например, за конкретный промежуток времени). Равновесная цена — это цена, объём спроса при которой равен объёму предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным. Понимаете разницу? У нас сейчас превышение рыночной цены над равновесной.
[b]Этот рынок вполне конкурентный, потому по сухой теории нет оснований того, чтобы рыночная превышала равновесную.[/b] Если же из абстрактной сухой теории спустится к практике, то тут мы обнаружим, что недвижимость - нестандартизированный товар, потому все эти изыскания их экономтеории сильно теряют смысл, чтобы рассуждать о разнице "рыночной" и "равновесной" цены (понятия равновесной цены в масштабах РН вообще нет как такого, предложение как и спрос тут - не типовые квардратные метры, а отдельные объекты, отличающиеся по локации, площади, планировке, виду из окна, качеству материалов и рядом другиз параметров; плюс функции спроса и предложения дискретны)
звідки тоді навєс і пухнучі бази з об"єктів на продаж?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:....лобовое сравнение цен аренды - ни о чем, абсолютно согласен сравнивать стоит лишь рентабельность аренды, но не так как считает трибека - от цены котлована, игнорируя 2-3 года, когда вложенный капитал не приносит кешфло - а исходя из рыночной цены на моменте
Согласен. Могу только немного добавить "отсебятины". Из каждого арендного платежа я отнимаю сумму амортизации "на восполнение" ремонта, мебели и "обслуживание" (к примеру, квартира в центре = 70 евро в месяц). И только после этого считаю рентабельность.
J_P написав:Согласен. Могу только немного добавить "отсебятины". Из каждого арендного платежа я отнимаю сумму амортизации "на восполнение" ремонта, мебели и "обслуживание" (к примеру, квартира в центре = 70 евро в месяц). И только после этого считаю рентабельность.
А я по-другому. Отдельно считаю рентабельность квартиры и ремонта. Конечно разделить их можно только приблизительно, но помогает понять на чем зарабатываешь, стоит ли делать ремонт, если с ним квартира сдастся на Х дороже. Например квартира, стоимостью 42 (включая минимальную мебель и технику), со старым или строительным ремонтом сдастся за 6. Рентабельность собственно квартиры получается 6,5% (минус 1% амортизации дома = 5,5 на сегодняшний день). Если сделать ремонт и поставить технику получше, вложив 25, ее можно сдать за 9-10. Рентабельность ремонта получается 6,4% при амортизации 3,3% (=3,1%) если считать, что 0,5 стоимости ремонта уйдет за 15 лет в виде затрат на обновление, поддержание, моральное устаревание.
Цифры взяты с потолка. При таких вводных получается, что ремонт делать не выгодно, так как его рентабельность 3,1%, а квартиры без дополнительных существенных вложений 5,5%. Лучше купить еще одну квартиру. Если получится сделать ремонт, который позволит поднять цену на 4 тыс, за 15000, то его рентабельность получится 12,1-3,3 = 8,8%. Тогда, если не учитывать перспектив подорожания квартир, выгодней делать ремонт.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 30 бер, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Можно было купить или перекуп хотел продать - это 2 разных понятия , как по мне .
PrimusInterPares написав:Можно было купить или перекуп хотел продать - это 2 разных понятия , как по мне .
Насколько реально было купить не знаю. Было лето, тепло, можно было с раскладушкой переночевать под ОП. По поводу перекуп хотел продать - мониторю цены в этом комплексе. По 8-ому дому предложений с прошлого лета вообще не видел. Тогда реальная сделка была 35. Поэтому предположил, что через полгода перед самой сдачей можно было продать за 36-37.
Почему такая ситуация у ваших знакомых, что с 15-ого года их вариант не подорожал по мере постройки, сказать не могу, но ситуация явно не типичная, поэтому не стоит по ней судить о всем рынке.
PrimusInterPares написав:Можно было купить или перекуп хотел продать - это 2 разных понятия , как по мне .
Насколько реально было купить не знаю. Было лето, тепло, можно было с раскладушкой переночевать под ОП. По поводу перекуп хотел продать - мониторю цены в этом комплексе. По 8-ому дому предложений с прошлого лета вообще не видел. Тогда реальная сделка была 35. Поэтому предположил, что через полгода перед самой сдачей можно было продать за 36-37.
Почему такая ситуация у ваших знакомых, что с 15-ого года их вариант не подорожал по мере постройки, сказать не могу, но ситуация явно не типичная, поэтому не стоит по ней судить о всем рынке.
Эта у вас нетипичная ситуация. Расказываете про то что написано на заборе и фантазируете. Кто в доме №8 заселяемом по схеме уко купит за 36-37 куе? Лох какой-то. Так зачем вы тулите нафантазируемые вами покупки лоха как реальную ситуацию на рынке? На пересдачу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.