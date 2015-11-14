Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PrimusInterPares написав:Можно было купить или перекуп хотел продать - это 2 разных понятия , как по мне .
Насколько реально было купить не знаю. Было лето, тепло, можно было с раскладушкой переночевать под ОП. По поводу перекуп хотел продать - мониторю цены в этом комплексе. По 8-ому дому предложений с прошлого лета вообще не видел. Тогда реальная сделка была 35. Поэтому предположил, что через полгода перед самой сдачей можно было продать за 36-37.
Почему такая ситуация у ваших знакомых, что с 15-ого года их вариант не подорожал по мере постройки, сказать не могу, но ситуация явно не типичная, поэтому не стоит по ней судить о всем рынке.
Да уже понятно, в Аркаде дорожай и "как гарячие пырашкы", а реальності - дома не здані і лише тимчасове підключення до водоканала та електромереж
Ну , я уже писал - влад иногда дельные вещи пишет . У меня нет оснований не верить ему. В июле планирую зафиксировать полугодичный, там посмотрим.
PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Гы. Насчёт -"После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+"- то можно и будет. аможно и НЕ БУДЕТ. Аирмак тоже летом 2013 купив прелесть за 175 куе, тоже хотел "(через 3 года ожидания)" в августе 2016 продать за 250 куе. Продал раньше и за 125 куе. Так что - "Нэ кажы гоп, покы нэ пэрэскошэш". Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Посмотрел прайс дома, который выставили в продажу в прошлую пятницу. Три однушки, которые явно под бронью, и которых на следующей неделе, скорей всего, не будет, и ни одной двуши.
Гы. Хватит уже пургу гнать -"Посмотрел прайс дома, который выставили в продажу в прошлую пятницу. Три однушки, которые явно под бронью,". Если в прайсе нет квартир - ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОНИ ПРОДАНЫ. Это значит что АРКАДА ПРИПРЯТАЛА КВАРТИРЫ И БУДЕТ ИХ ПРОДАВАТЬ ПО МУТНЫМ СХЕМАМ С ЧЁРНЫМ НАЛОМ, дабы уйти от уплаты налогов по максимуму. Учите матчасть и не вводиде участников форума в заблуждение.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Olena_Olena написав:Пока вот такого, чтоб однозначно понравился, ЖК не нашли. Думали еще о Parkland, но там в строящихся домах либо какие-то маленькие "смарт квартиры" либо предложили 1 этаж. Хотя мне нравится низкоэтажная застройк
Рядом с Парклендом Лико строит комплекс, монолит. Не рассматривали?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Olena_Olena написав:Пока вот такого, чтоб однозначно понравился, ЖК не нашли. Думали еще о Parkland, но там в строящихся домах либо какие-то маленькие "смарт квартиры" либо предложили 1 этаж. Хотя мне нравится низкоэтажная застройк
Рядом с Парклендом Лико строит комплекс, монолит. Не рассматривали?
Лико Град? Так навскидку грустненько выглядит, но присмотрюсь. Хотелось бы чего-то интересного, мужу понравился очень комплекс, что возле ЗАГСа центрального строят и Time на Урицкого, именно проекты, но первый в таком месте, что слов нет, второй почти не начали строить, а цены уже Муки выбора