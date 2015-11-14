Vlad442 написав:

PrimusInterPares написав: Можно было купить или перекуп хотел продать - это 2 разных понятия , как по мне . Можно было купить или перекуп хотел продать - это 2 разных понятия , как по мне .

Насколько реально было купить не знаю. Было лето, тепло, можно было с раскладушкой переночевать под ОП.По поводу перекуп хотел продать - мониторю цены в этом комплексе. По 8-ому дому предложений с прошлого лета вообще не видел. Тогда реальная сделка была 35. Поэтому предположил, что через полгода перед самой сдачей можно было продать за 36-37.Почему такая ситуация у ваших знакомых, что с 15-ого года их вариант не подорожал по мере постройки, сказать не могу, но ситуация явно не типичная, поэтому не стоит по ней судить о всем рынке.