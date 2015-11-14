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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 726727728729

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.

Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.

Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня.
https://minfin.com.ua/realty/rating/
Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:45

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.

Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.

Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня.
https://minfin.com.ua/realty/rating/
Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.

Если бы квартиры у Аркады заканчивались в первый же день продаж, то какой смысл рекламировать дома годами на профильных сайтах. Честно говоря, я далек от мысли, что Аркада - меценаты
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:00

  Vlad442 написав:Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж.

Где они все раньше были, когда в Аркаде еще были выгодные цены и сроки :?:
Не верю, что они все смогли заработать на квартиру только за несколько последних лет, а до этого денег не было :!:
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