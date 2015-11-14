Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.
Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня. https://minfin.com.ua/realty/rating/ Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.
Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня. https://minfin.com.ua/realty/rating/ Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
Если бы квартиры у Аркады заканчивались в первый же день продаж, то какой смысл рекламировать дома годами на профильных сайтах. Честно говоря, я далек от мысли, что Аркада - меценаты
Vlad442 написав:Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж.
Где они все раньше были, когда в Аркаде еще были выгодные цены и сроки Не верю, что они все смогли заработать на квартиру только за несколько последних лет, а до этого денег не было
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