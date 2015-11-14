Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.
Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня. https://minfin.com.ua/realty/rating/ Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.
Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня. https://minfin.com.ua/realty/rating/ Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
Если бы квартиры у Аркады заканчивались в первый же день продаж, то какой смысл рекламировать дома годами на профильных сайтах. Честно говоря, я далек от мысли, что Аркада - меценаты
Vlad442 написав:Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж.
Где они все раньше были, когда в Аркаде еще были выгодные цены и сроки Не верю, что они все смогли заработать на квартиру только за несколько последних лет, а до этого денег не было
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.
Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня. https://minfin.com.ua/realty/rating/ Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
Если бы квартиры у Аркады заканчивались в первый же день продаж, то какой смысл рекламировать дома годами на профильных сайтах. Честно говоря, я далек от мысли, что Аркада - меценаты
Класно вы "вставили в кость" аркадовской балаболке с его - "Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж.". Ибо не погож на мецената костик паливода который снимает нехилый сормак в Аркада(как продаж воздуха так и продаж и готовых квартир из навеса) https://minfin.com.ua/realty/rating/ Заказчиком строительства ЖМ «Патриотика» выступает ООО «Будэволюция», использующее средства созданного банком «Аркада» фонда финансирования строительства. У
генподрядчика ЖМ «Патриотика» (ООО «Аркада-Строительство») сразу 11 компаний-учредителей, часть из которых имеют прямую связь с основным собственником банка «Аркада» Константином Паливодой.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.
Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.
Гы. И оператор учётки влад заявляет что он финансист? Финансисты батенька не блуждают в 3 соснах в элементарных вопросах мутных схем с чёрным налом. На пересдачу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.