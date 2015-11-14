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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 726727728729

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.

Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.

Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня.
https://minfin.com.ua/realty/rating/
Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:45

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.

Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.

Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня.
https://minfin.com.ua/realty/rating/
Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.

Если бы квартиры у Аркады заканчивались в первый же день продаж, то какой смысл рекламировать дома годами на профильных сайтах. Честно говоря, я далек от мысли, что Аркада - меценаты
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:00

  Vlad442 написав:Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж.

Где они все раньше были, когда в Аркаде еще были выгодные цены и сроки :?:
Не верю, что они все смогли заработать на квартиру только за несколько последних лет, а до этого денег не было :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.


Бесполезно. Я Ыксперду делал такое же предложение по 2 очереди Варшавского. Ыксперд прогнозируемо слился.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:46

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.

Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж. Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.

Интересный рейтинг от Минфина в котором Аркада, как бы не самый крупный застройщик Киева на сегодня.
https://minfin.com.ua/realty/rating/
Первое место по количеству сданных квартир в 17-ом и первое место по количеству строящихся домов.

Если бы квартиры у Аркады заканчивались в первый же день продаж, то какой смысл рекламировать дома годами на профильных сайтах. Честно говоря, я далек от мысли, что Аркада - меценаты

Класно вы "вставили в кость" аркадовской балаболке с его - "Олени и так бегут так, что квартиры заканчиваются в первый день продаж.". Ибо не погож на мецената костик паливода который снимает нехилый сормак в Аркада(как продаж воздуха так и продаж и готовых квартир из навеса) https://minfin.com.ua/realty/rating/
Заказчиком строительства ЖМ «Патриотика» выступает ООО «Будэволюция», использующее средства созданного банком «Аркада» фонда финансирования строительства. У
генподрядчика ЖМ «Патриотика» (ООО «Аркада-Строительство») сразу 11 компаний-учредителей, часть из которых имеют прямую связь с основным собственником банка «Аркада» Константином Паливодой.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:12

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Хватит вам уже Аленей захонять в Аркада.

Если вы так уверены в своих выдуманных схемах про черный нал, найдите мне однушку, которую можно купить, в последних домах 20 и 25 по прайсовой цене.

Гы. И оператор учётки влад заявляет что он финансист?
Финансисты батенька не блуждают в 3 соснах в элементарных вопросах мутных схем с чёрным налом. На пересдачу. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:23

zahar_
Проезжал около Юности и, не удержавшись, свернул на Шалом-Алейхема.
Котлованом в марте даже не запахло - стоянка на месте предполагаемого дома для расселенцев живет и здравствует. Хрупнул попкорна из бардачка и поехал дальше. :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:35

  antey1969 написав:zahar_
Проезжал около Юности и, не удержавшись, свернул на Шалом-Алейхема.
Котлованом в марте даже не запахло - стоянка на месте предполагаемого дома для расселенцев живет и здравствует. Хрупнул попкорна из бардачка и поехал дальше. :wink:

Вам бы надо было заехать на ту стоянку, на которую передут - угол Ш.Алейхема и Братиславской (у моста) - там в начале неделе завезли 4-5 куч щебня, а сегодня разравняли. Как я полагаю ждут когда та стоянка с угла милютенко переедет.
Давлю спокуху. До декабря 2020 времени валом, что бы вести в эксплуатацию 2 секции куда переселят жителей "дома-убийцы"
Генподрядчик уже копытом землю роет, чтобы заработать 77 млн. грн на первой очереди.
Как только порешают с переездом - работа закипит. :roll:
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 30 бер, 2018 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:48

  zahar_ написав:
  antey1969 написав:zahar_
Проезжал около Юности и, не удержавшись, свернул на Шалом-Алейхема.
Котлованом в марте даже не запахло - стоянка на месте предполагаемого дома для расселенцев живет и здравствует. Хрупнул попкорна из бардачка и поехал дальше. :wink:

Вам бы надо было заехать на ту стоянку, на которую передут - угол Ш.Алейхема и Братиславской (у моста) - там в начале неделе завезли 4-5 куч щебня, а сегодня разравняли. Как я полагаю ждут когда та стоянка с угла милютенко переедет.
Давлю спокуху. До декабря 2020 времени валом, что бы вести в эксплуатацию 2 секции куда переселят.
Генподрядчик уже копытом землю роет, чтобы заработать 77 млн. грн на первой очереди.
Как только порешают с переездом - работа закипит. :roll:

Ок, не проблема. Ровно через месяц вернемся к этому же вопросу.
Зачем это вдруг стоянке с полным легальным пакетом документов на землю переезжать в никуда? В суде мэрия пока тоже успехов не имеет. Плакат "мы против переноса автостоянки!" все так же прибит по периметру. Свет автостоянке никто не отключает. Как на меня, идет все тот же цирк шапито с имитацией телодвижений.
Можем вместе считать самосвалы щебня на ночь вместо слоненят :wink:
antey1969
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