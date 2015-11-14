Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html домік.уа продовжує малювати падіння цін Кржн. Очевидно, "зростання" ЗП не встигає за темпами еміграції з Украіни. Питаннячко - коли новобуди стануть масово зупинятись? В цьому році чи в наступному? Думаю, скорше в 2019.
прогноз переносится на лето 19ого?
Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка которая с лета прошлого года начала стремительное падение в бездну, вот и вся загадка индекса (который идёт за массовым сегментом). Можно сколько угодно онанировать на индекс, но первичку, даже за окружной, уже тяжело найти дешевле 20 кгрн за метр. Ценники первички в околоцентральных районах просто вводят в ступор.
А подскажите плиз привирающий вы шаш - "Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка " - отчего тогда у домика в прошлом году был рост. "Советская вторичка" - дорожала?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
У Аркады и ЖИБ падение ввода в эксплуатацию, у Аркады причем вчетверо, и это приводит Захар, сам же критиковавший, что ввод в эксплуатацию будет сокращаться
Не фейслес. Просто это хороший пример для Вас, что надо расматривать реальный фактаж, а не то что на "заборе пишут"
Это как с себестоимостю у шаромыг. Шаромыги "пишут на заборе" что она 450 долларов. А по факту она 200-250 долларов.
По паЧпорту нет такого застройщика Аркада. Вот чуваки с дела и не включили 8 домов в ЖК Патриотика в рейтинг. Намутил поди Костик Паливода в документах кто застройщик - вот и получил "болт" в рейтинге "Дело". Хотя душу Костика греет то что он лично получил хороший сормак от продаж в сданых домах. Как кэшем так и "навесом"
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 31 бер, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Хьюм туфтогонит что это из-за того что при расчёте средей цены хотелки у домика в базе полно шлака. Только чего-то сдыдливо забывает, что в прошлом году там тоже было полно шлака - но домик рисовал БУИТ ДОРОЖАЙ. Аналитика домика - ФУФЕЛ. Там рисуют то что скажет Котенко. В прошлом году котенко специально рисовал рост для загона аленей. Видимо обосрался с этим. Теперь начал неадекватный дешевей рисовать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Посмотрел прайс дома, который выставили в продажу в прошлую пятницу. Три однушки, которые явно под бронью, и которых на следующей неделе, скорей всего, не будет, и ни одной двуши.
Самоуспокоением занимаетесь? Бегите из пирамиды продаж.
Он тащится поди когда Аркада его терпилой делает - скоро поди год как он терпила (как покупатель "воздуха") от Аркада в доме №7 в ЖК Эврика.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 31 бер, 2018 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Самоуспокоением занимаетесь? Бегите из пирамиды продаж.
Он тащится поди когда Аркада его терпилой делает - скоро поди год как он терпила от Аркада в доме №7 в ЖК Эврика.
Считает виртуальные бенефиты
Ага. И заганяет в инете Аленей в бетон Аркада.
Vlad442 написав:
flyman написав:"как гарячие пырашкы"
Посмотрел прайс дома, который выставили в продажу в прошлую пятницу. Три однушки, которые явно под бронью, и которых на следующей неделе, скорей всего, не будет, и ни одной двуши.
Хочешь АДА - купи "воздух" у Аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.
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