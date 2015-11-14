Додано: Суб 31 бер, 2018 09:48

Faceless написав: zahar_ написав: Ресурс "Дело" показал Аркада "болт" https://delo.ua/business/top-5-krupnejs ... va-340838/

Ресурс "Дело" показал Аркада "болт" У Аркады и ЖИБ падение ввода в эксплуатацию, у Аркады причем вчетверо, и это приводит Захар, сам же критиковавший, что ввод в эксплуатацию будет сокращаться У Аркады и ЖИБ падение ввода в эксплуатацию, у Аркады причем вчетверо, и это приводит Захар, сам же критиковавший, что ввод в эксплуатацию будет сокращаться

Не фейслес. Просто это хороший пример для Вас, что надо расматривать реальный фактаж, а не то что на "заборе пишут"Это как с себестоимостю у шаромыг. Шаромыги "пишут на заборе" что она 450 долларов.А по факту она 200-250 долларов.По паЧпорту нет такого застройщика Аркада. Вот чуваки с дела и не включили 8 домов в ЖК Патриотика в рейтинг.Намутил поди Костик Паливода в документах кто застройщик - вот и получил "болт" в рейтинге "Дело". Хотя душу Костика греет то что он лично получил хороший сормак от продаж в сданых домах. Как кэшем так и "навесом"