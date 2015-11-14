Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html домік.уа продовжує малювати падіння цін Кржн. Очевидно, "зростання" ЗП не встигає за темпами еміграції з Украіни. Питаннячко - коли новобуди стануть масово зупинятись? В цьому році чи в наступному? Думаю, скорше в 2019.
прогноз переносится на лето 19ого?
Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка которая с лета прошлого года начала стремительное падение в бездну, вот и вся загадка индекса (который идёт за массовым сегментом). Можно сколько угодно онанировать на индекс, но первичку, даже за окружной, уже тяжело найти дешевле 20 кгрн за метр. Ценники первички в околоцентральных районах просто вводят в ступор.
А подскажите плиз привирающий вы шаш - "Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка " - отчего тогда у домика в прошлом году был рост. "Советская вторичка" - дорожала?
Тогда было объяснене "первичка тянет индекс вверх"
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Оранжевый-хит сезона Уня а что было на Балтийский переулок 23? Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций). Бери раскладушку и беги в отдел продаж очередь занимать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона Уня а что было на Балтийский переулок 23? Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций). Бери раскладушку и беги в отдел продаж очередь занимать.
Денег нет, на машину собираю. Фольксваген гольф вегон за 18 000 по цене однушки в Оранж сити.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка которая с лета прошлого года начала стремительное падение в бездну, вот и вся загадка индекса (который идёт за массовым сегментом). Можно сколько угодно онанировать на индекс, но первичку, даже за окружной, уже тяжело найти дешевле 20 кгрн за метр. Ценники первички в околоцентральных районах просто вводят в ступор.
А подскажите плиз привирающий вы шаш - "Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка " - отчего тогда у домика в прошлом году был рост. "Советская вторичка" - дорожала?
Тогда было объяснене "первичка тянет индекс вверх"
Так и сейчас там полно первички? Чего тренд поменялся? Просто тогда за счёт первички "по переуступке" рисовали рост. Сейчас запускают "торпеды" от первички, что заточены на падение.
Frant написав:http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html домік.уа продовжує малювати падіння цін Кржн. Очевидно, "зростання" ЗП не встигає за темпами еміграції з Украіни. Питаннячко - коли новобуди стануть масово зупинятись? В цьому році чи в наступному? Думаю, скорше в 2019.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.
Какое-то "Поле Чудес" для Буратины, на котором ростет денежное дерево. Только интересно, за что там деньги давать, за бетонную ячейку в несданном термитнике на временном подключении комуникаций по тарифам шаромыги?
Востаннє редагувалось Guineapig в Суб 31 бер, 2018 10:42, всього редагувалось 1 раз.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.