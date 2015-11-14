Додано: Суб 31 бер, 2018 10:27

Зашел на форум не под ником.



Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....

Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?



А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!