RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:27

Зашел на форум не под ником.

Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....
Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?

А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12407
З нами з: 27.10.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Зашел на форум не под ником.

Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....
Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?

А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Райончик такой, контингент хрущиков на Тампере.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18293
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:33

  zahar_ написав:
  hume написав:
  Frant написав:http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html домік.уа продовжує малювати падіння цін Кржн. Очевидно, "зростання" ЗП не встигає за темпами еміграції з Украіни. Питаннячко - коли новобуди стануть масово зупинятись? В цьому році чи в наступному? Думаю, скорше в 2019.

прогноз переносится на лето 19ого?

Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка которая с лета прошлого года начала стремительное падение в бездну, вот и вся загадка индекса (который идёт за массовым сегментом). Можно сколько угодно онанировать на индекс, но первичку, даже за окружной, уже тяжело найти дешевле 20 кгрн за метр. Ценники первички в околоцентральных районах просто вводят в ступор.

А подскажите плиз привирающий вы шаш - "Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка " - отчего тогда у домика в прошлом году был рост.
"Советская вторичка" - дорожала? :mrgreen:

Тогда было объяснене "первичка тянет индекс вверх"
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 834
З нами з: 02.06.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:33

Оранжевый-хит сезона Уня а что было на Балтийский переулок 23?
Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций).
Бери раскладушку и беги в отдел продаж очередь занимать. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22549
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:34

(с)zahar_
"...привирающий вы шаш...По паЧпорту...чуваки...Намутил поди... получил "болт"...хороший сормак...туфтогонит...мутит...ФУФЕЛ...обосрался...Он тащится поди...он терпила..."

ППЦ лексикон, и это только на одной странице...
:shock:

апд
Первый опередил 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 31 бер, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9415
З нами з: 05.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона Уня а что было на Балтийский переулок 23?
Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций).
Бери раскладушку и беги в отдел продаж очередь занимать. :mrgreen:
Денег нет, на машину собираю. Фольксваген гольф вегон за 18 000 по цене однушки в Оранж сити.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18293
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:36

:arrow:
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 31 бер, 2018 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9415
З нами з: 05.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:что было на Балтийский переулок 23?
Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций).

там промзона. ни садика, ни школы, прямо возле жд с товарняками. жесть
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 10.06.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:38

  Guineapig написав:
  zahar_ написав:
  hume написав:прогноз переносится на лето 19ого?

Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка которая с лета прошлого года начала стремительное падение в бездну, вот и вся загадка индекса (который идёт за массовым сегментом). Можно сколько угодно онанировать на индекс, но первичку, даже за окружной, уже тяжело найти дешевле 20 кгрн за метр. Ценники первички в околоцентральных районах просто вводят в ступор.

А подскажите плиз привирающий вы шаш - "Основная масса жилья в индексе домика это советская вторичка " - отчего тогда у домика в прошлом году был рост.
"Советская вторичка" - дорожала? :mrgreen:

Тогда было объяснене "первичка тянет индекс вверх"

Так и сейчас там полно первички?
Чего тренд поменялся? Просто тогда за счёт первички "по переуступке" рисовали рост. Сейчас запускают "торпеды" от первички, что заточены на падение.
  Frant написав:http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html домік.уа продовжує малювати падіння цін Кржн. Очевидно, "зростання" ЗП не встигає за темпами еміграції з Украіни. Питаннячко - коли новобуди стануть масово зупинятись? В цьому році чи в наступному? Думаю, скорше в 2019.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22549
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
Vlad442 написав:
  PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат.
Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30
Каждый сделает свои выводы.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875
Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников

В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.

Какое-то "Поле Чудес" для Буратины, на котором ростет денежное дерево.
Только интересно, за что там деньги давать, за бетонную ячейку в несданном термитнике на временном подключении комуникаций по тарифам шаромыги?
Востаннє редагувалось Guineapig в Суб 31 бер, 2018 10:42, всього редагувалось 1 раз.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 834
З нами з: 02.06.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 729730731732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Эгоист і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1046, 1047, 1048
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10471 1905930
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 12:53
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (892)
31.03.2018 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.