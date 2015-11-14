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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:39

  Прохожий написав:Первый
опередили 8)

Гы. Первый и Прохожий - близнецы братья?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:00

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:что было на Балтийский переулок 23?
Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций).

там промзона. ни садика, ни школы, прямо возле жд с товарняками. жесть

Таки да. Гугл вот что показывает

Зображення
А вот что пишется у Пети Шилюка
ЖК Навігатор розташований у Оболонському районі міста Київ. Чотири 25-поверхових будинки створюють фуционально самодостатній і затишній мікрорайон, закритий з усіх боків від небажаних вітрів.

На території ЖК Навігатор буде виконано, сучасний тематичний благоустрій, який відповідає високим стандартам ландшафтного дизайну

То есть покупателям школа и детсадики не предусмотрены :|
Это будет ЖК Мордор-2 - три паралельных "трамвая" с домом "перегородкой" с одного конца.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Зашел на форум не под ником.

Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....
Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?

А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Он птсал, что "финансист". Судя по занудству, мог и в КРУ трудиться. А там всякое бывает. :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:11

  Оранжевый-хит сезона написав:Денег нет, на машину собираю. Фольксваген гольф вегон за 18 000 по цене однушки в Оранж сити.

В этом году таки прикроют ФОПы или нет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Денег нет, на машину собираю. Фольксваген гольф вегон за 18 000 по цене однушки в Оранж сити.

В этом году таки прикроют ФОПы или нет?
Могу при встрече спросить у Нины Петровны, звонить как то неудобно.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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