Гы. Первый и Прохожий - близнецы братья?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:39
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:00
Таки да. Гугл вот что показывает
А вот что пишется у Пети Шилюка
То есть покупателям школа и детсадики не предусмотрены
Это будет ЖК Мордор-2 - три паралельных "трамвая" с домом "перегородкой" с одного конца.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Он птсал, что "финансист". Судя по занудству, мог и в КРУ трудиться. А там всякое бывает.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:11
В этом году таки прикроют ФОПы или нет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Могу при встрече спросить у Нины Петровны, звонить как то неудобно.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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