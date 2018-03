Додано: Суб 31 бер, 2018 11:23

Faceless написав: Первый написав: Зашел на форум не под ником.



Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....

Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?



А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость.... Он птсал, что "финансист". Судя по занудству, мог и в КРУ трудиться. А там всякое бывает. Он птсал, что "финансист". Судя по занудству, мог и в КРУ трудиться. А там всякое бывает.



приблатненный подмуркивающий маргинал, не имеющий даже приблизительного понятия о теме ветки хамит, провоцирует и флудит как у себя дома при полнейшем попустительстве модераторов, а вы со смешком называете его «финансистом»? приблатненный подмуркивающий маргинал, не имеющий даже приблизительного понятия о теме ветки хамит, провоцирует и флудит как у себя дома при полнейшем попустительстве модераторов, а вы со смешком называете его «финансистом»?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.