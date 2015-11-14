Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:что было на Балтийский переулок 23? Там Петя Шилюк мутит строительство ЖК Навигатор (4 дома на 18 секций).
там промзона. ни садика, ни школы, прямо возле жд с товарняками. жесть
Таки да. Гугл вот что показывает
А вот что пишется у Пети Шилюка
ЖК Навігатор розташований у Оболонському районі міста Київ. Чотири 25-поверхових будинки створюють фуционально самодостатній і затишній мікрорайон, закритий з усіх боків від небажаних вітрів.
На території ЖК Навігатор буде виконано, сучасний тематичний благоустрій, який відповідає високим стандартам ландшафтного дизайну
То есть покупателям школа и детсадики не предусмотрены Это будет ЖК Мордор-2 - три паралельных "трамвая" с домом "перегородкой" с одного конца.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Денег нет, на машину собираю. Фольксваген гольф вегон за 18 000 по цене однушки в Оранж сити.
В этом году таки прикроют ФОПы или нет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.
Какое-то "Поле Чудес" для Буратины, на котором ростет денежное дерево. Только интересно, за что там деньги давать, за бетонную ячейку в несданном термитнике на временном подключении комуникаций по тарифам шаромыги?
Гы. "за бетонную ячейку в несданном термитнике на временном подключении комуникаций по тарифам шаромыги"- это как у УКО на ХШ.
PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат. Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30 Каждый сделает свои выводы. https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875 Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался.... Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?
А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Он птсал, что "финансист".
Троллим? Ну-ну.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался.... Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?
А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Он птсал, что "финансист". Судя по занудству, мог и в КРУ трудиться. А там всякое бывает.
приблатненный подмуркивающий маргинал, не имеющий даже приблизительного понятия о теме ветки хамит, провоцирует и флудит как у себя дома при полнейшем попустительстве модераторов, а вы со смешком называете его «финансистом»?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zahar_ написав:То есть покупателям школа и детсадики не предусмотрены Это будет ЖК Мордор-2 - три паралельных "трамвая" с домом "перегородкой" с одного конца.
а в это время неподалёку
Данченко Сергея ул., 28А. 3-комн. кв. 86/50/13. 4/10. ЖК "Замковецкий" (над роддомом). Квартира после строителей, комнаты раздельные , кухня просторная . Застройщик Киевгорстрой, дом здан и введен в эксплуатацию.Цена ниже чем у застройщика! Без торгу.
zahar_ написав:То есть покупателям школа и детсадики не предусмотрены Это будет ЖК Мордор-2 - три паралельных "трамвая" с домом "перегородкой" с одного конца.
а в это время неподалёку
Данченко Сергея ул., 28А. 3-комн. кв. 86/50/13. 4/10. ЖК "Замковецкий" (над роддомом). Квартира после строителей, комнаты раздельные , кухня просторная . Застройщик Киевгорстрой, дом здан и введен в эксплуатацию.Цена ниже чем у застройщика! Без торгу.
Ничего себе -"47 000 за трёху, 547 долл за метр"? Так вы уже шнуруете кеды?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.