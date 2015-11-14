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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 731732733734>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:34

  Прохожий написав:(с)zahar_
"...привирающий вы шаш...По паЧпорту...чуваки...Намутил поди... получил "болт"...хороший сормак...туфтогонит...мутит...ФУФЕЛ...обосрался...Он тащится поди...он терпила..."

ППЦ лексикон, и это только на одной странице...
:shock:

апд
Первый опередил 8)


Чорт, навіть ігнор не допомагає :(

Народ, перестаньте його хоча б постити.

Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:38

zahar_ нет конечно. там же глухомань, до школы, сада, магазина- в соседний район
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:40

  galadriel написав:
  Прохожий написав:(с)zahar_
"...привирающий вы шаш...По паЧпорту...чуваки...Намутил поди... получил "болт"...хороший сормак...туфтогонит...мутит...ФУФЕЛ...обосрался...Он тащится поди...он терпила..."

ППЦ лексикон, и это только на одной странице...
:shock:

апд
Первый опередил 8)


Чорт, навіть ігнор не допомагає :(

Народ, перестаньте його хоча б постити.

Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.

Я правила форума не нарушаю. В отличии от тебя. :evil:
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 31 бер, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:43

  Serg-ik написав:zahar_ нет конечно. там же глухомань, до школы, сада, магазина- в соседний район

Ну вы балованый. :wink:
На ПБ с локейшином как на Лебедева-Кумача и при условии что практика продаж "воздуха" не прекратится - не будет цены у не проблемного застройщика в готовом доме монолитно-каркасном доме за 3к 80-90 м2 по 500-600 уе м2.
Разве что война или распад страны? :shock:
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 31 бер, 2018 12:31, всього редагувалось 3 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:46

  Faceless написав:
Первый написав:Зашел на форум не под ником.

Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....
Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?

А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Он птсал, что "финансист". Судя по занудству, мог и в КРУ трудиться.

Фейслес - а что есть :" птсал"? :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:
  Прохожий написав:(с)zahar_
"...привирающий вы шаш...По паЧпорту...чуваки...Намутил поди... получил "болт"...хороший сормак...туфтогонит...мутит...ФУФЕЛ...обосрался...Он тащится поди...он терпила..."

ППЦ лексикон, и это только на одной странице...
:shock:

апд
Первый опередил 8)


Чорт, навіть ігнор не допомагає :(

Народ, перестаньте його хоча б постити.

Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.
Так ветка загнётся же.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
Первый написав:Зашел на форум не под ником.

Фуфел, туфтогонит, чуваки, обосрался....
Даже не интересно где Захар сидел. Интересно за что:-)?

А если еще добавить и ушел на променад, то может даже и не погашена судимость....
Райончик такой, контингент хрущиков на Тампере.

Райончик есмь парадиз. :mrgreen:

Что скажете про ЖК Мордор-2 от пети шилюка на Балтийский переулок 23.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:56

  galadriel написав:Чорт, навіть ігнор не допомагає :(

Народ, перестаньте його хоча б постити.

Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.

По крайней мере, Захар это эксперт КРЖН. А без экспертного мнения ветка станет совсем несерьезной.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:58

Оранжевый-хит сезона
Наоборот, исчезнут склоки и дрязги.

'Не треба вчити яблуню, як родити яблука. Іноді достатньо просто відігнати свиней' (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Ну вы балованый. :wink:
На ПБ с локейшином как на Лебедева-Кумача и при условии что практика продаж "воздуха" не прекратится - не будет цены в готовом доме монолитно-каркасном доме по 500-600 уе м2.

есть, но далековато
https://parklane.est.ua/14513769/
а эта и вовсе недалеко, по 600
, г. Киев, Соломенский р-н, ул. Гарматная

Квартира: стяжка, радиаторы, медная проводка, счетчики 10 мин до м Шулявская, рядом ТРЦ, школы, дет сады. Метраж (101м/54м/45м). Отличная! недалеко от метро. Гарматная ул.,20. 101м 3к. Всего 61500$ Етаж -16.

https://stolqui1982.est.ua/14136987/
Востаннє редагувалось Serg-ik в Суб 31 бер, 2018 12:15, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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