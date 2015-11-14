Чорт, навіть ігнор не допомагає
Народ, перестаньте його хоча б постити.
Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 11:34
Чорт, навіть ігнор не допомагає
Народ, перестаньте його хоча б постити.
Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:38
zahar_ нет конечно. там же глухомань, до школы, сада, магазина- в соседний район
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:40
Я правила форума не нарушаю. В отличии от тебя.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 31 бер, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:43
Ну вы балованый.
На ПБ с локейшином как на Лебедева-Кумача и при условии что практика продаж "воздуха" не прекратится - не будет цены у не проблемного застройщика в готовом доме монолитно-каркасном доме за 3к 80-90 м2 по 500-600 уе м2.
Разве что война или распад страны?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 31 бер, 2018 12:31, всього редагувалось 3 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:46
Фейслес - а что есть :" птсал"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так ветка загнётся же.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:50
Райончик есмь парадиз.
Что скажете про ЖК Мордор-2 от пети шилюка на Балтийский переулок 23.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:56
По крайней мере, Захар это эксперт КРЖН. А без экспертного мнения ветка станет совсем несерьезной.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:58
Оранжевый-хит сезона
Наоборот, исчезнут склоки и дрязги.
'Не треба вчити яблуню, як родити яблука. Іноді достатньо просто відігнати свиней' (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть, но далековато
а эта и вовсе недалеко, по 600
Востаннє редагувалось Serg-ik в Суб 31 бер, 2018 12:15, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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