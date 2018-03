Додано: Суб 31 бер, 2018 13:26

Эгоист написав: По крайней мере, Захар это эксперт КРЖН. А без экспертного мнения ветка станет совсем несерьезной. По крайней мере, Захар это эксперт КРЖН. А без экспертного мнения ветка станет совсем несерьезной.



Есть такой принцип - никогда не нанимать на работу му.ака. Даже если он суперспециалист в своём деле.



P.S. Заметили, во что превратились две ветки форума? Есть такой принцип - никогда не нанимать на работу му.ака. Даже если он суперспециалист в своём деле.P.S. Заметили, во что превратились две ветки форума?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.