Сержик, Вы сначала поинтересуйтесь, на каких условиях выдают беспроцентные кредиты кредитные организации. Кстати, максимальный срок кредита - до полугода
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:52
Сержик, Вы сначала поинтересуйтесь, на каких условиях выдают беспроцентные кредиты кредитные организации. Кстати, максимальный срок кредита - до полугода
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:07
За сколько такой можно сдавать после ремонта?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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