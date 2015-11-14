RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:52

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Вижу 101 м2.
У Вас "заявка" на 80-90 м2.

я у Первого, Прохожего, барабашова, J_P попрошу беспроцентный кредит, на 5 лет. они не откажут

Сержик, Вы сначала поинтересуйтесь, на каких условиях выдают беспроцентные кредиты кредитные организации. Кстати, максимальный срок кредита - до полугода https://micro-credit.com.ua/besprotsent ... v-ukraine/ И судя по суммам, если подать заявки в разные организации, Вам хватит на 3 квадратных метра. Ну, в Ирпене на 5 метров. Но Вы на Ирпень и прочие Бучи категорически не согласны, как я помню.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 09.08.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 15.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:07

  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

За сколько такой можно сдавать после ремонта?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3100
З нами з: 22.08.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:12

  Эгоист написав:
  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

За сколько такой можно сдавать после ремонта?

Ну всё от ремонта зависит и начинки. Ну если подубитое сдают в этом месте минимум 6. То я думаю с свежим ремонтом пусть и дешёвым, и мебелями с олх можно и 7 попробовать поставить.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 15.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:14

  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

Зависит от материалов и аппетитов бригады.
Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6693
З нами з: 30.11.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:17

  antey1969 написав:
  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

Зависит от материалов и аппетитов бригады.
Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.

мда это почти 50% от цены этих хором. 7к это с мебелью и техникой или чисто ремонт?
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 15.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:22

  flashgingo написав:
  antey1969 написав:
  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

Зависит от материалов и аппетитов бригады.
Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.

мда это почти 50% от цены этих хором. 7к это с мебелью и техникой или чисто ремонт?

Без мебели, конечно же.
Ну представьте себе объемы... кафель в ванной, туалете, рабочая стенка кухни. Плитка(пол) на кухне, в коридоре, в санузле. Пять дверных проемов, пол в комнате. Штукатурка стен, побелка потолка. МП окна на кухне и в комнате с откосами. Прозвонить электрику, поставить новые счетчики на все.
Это самый самый эконом
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 31 бер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6693
З нами з: 30.11.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:27

  flashgingo написав:
  Эгоист написав:За сколько такой можно сдавать после ремонта?

Ну всё от ремонта зависит и начинки. Ну если подубитое сдают в этом месте минимум 6. То я думаю с свежим ремонтом пусть и дешёвым, и мебелями с олх можно и 7 попробовать поставить.

А какая конечная цель всей этой затеи? Махнуть с Мальвинами на Мальдивы? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3100
З нами з: 22.08.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.

Очень сомневаюсь по сегодняшним раскладам. Там только до состояния "все демонтировано и вывезено, завезены материалы, можно начинать ремонт" порядка 1куе реально положить, особенно если 4-5 этаж хруща.
Опять же замена стояков еще то удовольствие...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9418
З нами з: 05.06.13
Подякував: 411 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Прозвонить электрику

и все?
в хруще?
без замены проводки?
Вы шутите?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9418
З нами з: 05.06.13
Подякував: 411 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 733734735736>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1046, 1047, 1048
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10471 1906060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 12:53
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.