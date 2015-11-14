Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Вижу 101 м2. У Вас "заявка" на 80-90 м2.
я у Первого, Прохожего, барабашова, J_P попрошу беспроцентный кредит, на 5 лет. они не откажут
Сержик, Вы сначала поинтересуйтесь, на каких условиях выдают беспроцентные кредиты кредитные организации. Кстати, максимальный срок кредита - до полугода https://micro-credit.com.ua/besprotsent ... v-ukraine/ И судя по суммам, если подать заявки в разные организации, Вам хватит на 3 квадратных метра. Ну, в Ирпене на 5 метров. Но Вы на Ирпень и прочие Бучи категорически не согласны, как я помню.
Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
За сколько такой можно сдавать после ремонта?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
За сколько такой можно сдавать после ремонта?
Ну всё от ремонта зависит и начинки. Ну если подубитое сдают в этом месте минимум 6. То я думаю с свежим ремонтом пусть и дешёвым, и мебелями с олх можно и 7 попробовать поставить.
flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
Зависит от материалов и аппетитов бригады. Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.
flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
Зависит от материалов и аппетитов бригады. Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.
мда это почти 50% от цены этих хором. 7к это с мебелью и техникой или чисто ремонт?
flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
Зависит от материалов и аппетитов бригады. Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.
мда это почти 50% от цены этих хором. 7к это с мебелью и техникой или чисто ремонт?
Без мебели, конечно же. Ну представьте себе объемы... кафель в ванной, туалете, рабочая стенка кухни. Плитка(пол) на кухне, в коридоре, в санузле. Пять дверных проемов, пол в комнате. Штукатурка стен, побелка потолка. МП окна на кухне и в комнате с откосами. Прозвонить электрику, поставить новые счетчики на все. Это самый самый эконом
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 31 бер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Эгоист написав:За сколько такой можно сдавать после ремонта?
Ну всё от ремонта зависит и начинки. Ну если подубитое сдают в этом месте минимум 6. То я думаю с свежим ремонтом пусть и дешёвым, и мебелями с олх можно и 7 попробовать поставить.
А какая конечная цель всей этой затеи? Махнуть с Мальвинами на Мальдивы?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
antey1969 написав:Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.
Очень сомневаюсь по сегодняшним раскладам. Там только до состояния "все демонтировано и вывезено, завезены материалы, можно начинать ремонт" порядка 1куе реально положить, особенно если 4-5 этаж хруща. Опять же замена стояков еще то удовольствие...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский