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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 732
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
155
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Пять дверных проемов

в 1к хруще?
2 двери с головой хватит
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:42

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Пять дверных проемов

в 1к хруще?
2 двери с головой хватит

Туалет, ванна, кухня, комната, вход. Балконную считаем отдельно - туда металлопластик. Если санузел общий - на дверной проем меньше
В хруще под сдачу можно и не менять проводку, если тянет утюг и стиралку. У нас ведь жесточайший эконом.
Можно, конечно, и разгуляться, но тогда и десятки не хватит
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
Vlad442 написав:
  PrimusInterPares написав:Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат.
Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30
Каждый сделает свои выводы.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875
Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников

В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.

Теперь понятно про кого Достоевский написал роман Идиот.

В 8-ом доме с января живут люди в квартире, которая стоит почти в два раза дороже, чем они покупали. А если еще посчитать рассрочки и возможность погашения зимой по 27...

Некоторые уже успели сделать ремонт и прощупывают рынок аренды. Просят 11500 за однушку.
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:приблатненный подмуркивающий маргинал, не имеющий даже приблизительного понятия о теме ветки хамит, провоцирует и флудит как у себя дома при полнейшем попустительстве модераторов, а вы со смешком называете его «финансистом»?

Местный шут. Таким много позволяется. К дуракам всегда относились снисходительно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
galadriel написав:
  Прохожий написав:(с)zahar_
"...привирающий вы шаш...По паЧпорту...чуваки...Намутил поди... получил "болт"...хороший сормак...туфтогонит...мутит...ФУФЕЛ...обосрался...Он тащится поди...он терпила..."

ППЦ лексикон, и это только на одной странице...
:shock:

апд
Первый опередил 8)


Чорт, навіть ігнор не допомагає :(

Народ, перестаньте його хоча б постити.

Модери, будь ласка, задушіть його тихенько, як цуцика. Хоча б на місяць. Ну задовбало вже вкрай.
Так ветка загнётся же.

Нет, тут еще два клоуна останутся.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:18

2 Vlad442"
Это уже граничит с упоротостью
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:25

  Vlad442 написав:В 8-ом доме с января живут люди в квартире, которая стоит почти в два раза дороже, чем они покупали. А если еще посчитать рассрочки и возможность погашения зимой по 27...

Некоторые уже успели сделать ремонт и прощупывают рынок аренды. Просят 11500 за однушку.
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131

Жаль, что в 2015м тема Мальвин на Мальдивах еще не была раскрыта. :cry:
Востаннє редагувалось Эгоист в Суб 31 бер, 2018 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:30

  p_76 написав:
  Vlad442 написав:
  J_P написав:Согласен. Могу только немного добавить "отсебятины". Из каждого арендного платежа я отнимаю сумму амортизации "на восполнение" ремонта, мебели и "обслуживание" (к примеру, квартира в центре = 70 евро в месяц). И только после этого считаю рентабельность.

А я по-другому. Отдельно считаю рентабельность квартиры и ремонта. Конечно разделить их можно только приблизительно, но помогает понять на чем зарабатываешь, стоит ли делать ремонт, если с ним квартира сдастся на Х дороже.
Например квартира, стоимостью 42 (включая минимальную мебель и технику), со старым или строительным ремонтом сдастся за 6. Рентабельность собственно квартиры получается 6,5% (минус 1% амортизации дома = 5,5 на сегодняшний день). Если сделать ремонт и поставить технику получше, вложив 25, ее можно сдать за 9-10. Рентабельность ремонта получается 6,4% при амортизации 3,3% (=3,1%) если считать, что 0,5 стоимости ремонта уйдет за 15 лет в виде затрат на обновление, поддержание, моральное устаревание.

Цифры взяты с потолка. При таких вводных получается, что ремонт делать не выгодно, так как его рентабельность 3,1%, а квартиры без дополнительных существенных вложений 5,5%. Лучше купить еще одну квартиру.
Если получится сделать ремонт, который позволит поднять цену на 4 тыс, за 15000, то его рентабельность получится 12,1-3,3 = 8,8%. Тогда, если не учитывать перспектив подорожания квартир, выгодней делать ремонт.


Влад, а это не очень дорогой ремонт при цене квартиры 41куе, сам ремонт от 15 до 25куе, пусть даже и планово. Мне кажется за 7-8куе можно на таком объекте сделать добротный эконом и сдавать за 8-9к грн? Тогда математика немного другая будет.

Сдача в аренду это бизнес, а не просто вложение денег. У всех получается по-разному. Кто-то сдает за бесценок из жалости, не повышая годами, кто-то вбухал кучу денег в ремонт и имеет трудности сдать даже с минимальной рентабельностью. Кто-то сделал недорогой долговечный ремонт, который хорошо выглядит, попал в свою нишу и молодец.
Vlad442
 
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