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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 735736737738>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:12

  galadriel написав:
  Эгоист написав:По крайней мере, Захар это эксперт КРЖН. А без экспертного мнения ветка станет совсем несерьезной.


Есть такой принцип - никогда не нанимать на работу му.ака. Даже если он суперспециалист в своём деле.

P.S. Заметили, во что превратились две ветки форума?

ОТ Галядриль ни одного поста по сути.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:21

  antey1969 написав:
  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

Зависит от материалов и аппетитов бригады.
Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.

В Тернополі докризовий економремонт совкошлка $200 м2, а убитого в хлам, думаю тепер буде $250..$300, це із заміною мебелі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Vlad442 написав:[quote="4336082:PrimusInterPares"]Немного про дешевей - в августе 2015 ( да да Две тысячи пятнадцатого) в ЖК садовый знакомым была куплена 3шка по 23000 за квадрат. Курс на тот момент согласно миняйло был 23.35, итого 1000 долларов квадрат.
Сегодня ОП продает квартиру меньшей площади по 28000 квадрат. Курс сейчас 26.30
Каждый сделает свои выводы.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... ecc2f69875
Для меня 60 баксов разницы не стоят 3х лет замороженных денег и жизни под ритм отбойников

В августе 15-ого однушку в 8-ом доме можно было купить за 22 с копейками тысяч. Через 2,5 года перед сдачей можно было купить по переуступке за 36-37. После оформления ПС (через 3 года ожидания) можно будет за 40+.
Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.

Теперь понятно про кого Достоевский написал роман Идиот.

В 8-ом доме с января живут люди в квартире, которая стоит почти в два раза дороже, чем они покупали. А если еще посчитать рассрочки и возможность погашения зимой по 27...

Некоторые уже успели сделать ремонт и прощупывают рынок аренды. Просят 11500 за однушку.
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131[/quote] Не красиво врать серьезному человеку. Выглядите как форумный пионер. Специально для вас сегодня сфоткаю дом #8. Говорите в котором часу я сфоткаю и выложу в форум.
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 31 бер, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Не красиво врать серьезному человеку. Выглядите как форумеый пионер. Специально для вас сегодня сфоткаю дом #8. Говорите в котором часу я сфоткаю и выложу в форум.

Что вы собрались фотографировать? Внешне дом уже давным давно готов.
Специально посмотрел, что пишут на Домике его жители "Уже более половины квартир приняты и соотвественно оплачены авансы. А еще квартир 30 живет уже."
Но вы фоткайте. Очередной раз сядете в лужу, выражаясь языком Захара.

PS Специально зацитировал. Вы мастер постфактум исправлять посты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не красиво врать серьезному человеку. Выглядите как форумеый пионер. Специально для вас сегодня сфоткаю дом #8. Говорите в котором часу я сфоткаю и выложу в форум.

Что вы собрались фотографировать? Внешне дом уже давным давно готов.
Специально посмотрел, что пишут на Домике его жители "Уже более половины квартир приняты и соотвественно оплачены авансы. А еще квартир 30 живет уже."
Но вы фоткайте. Очередной раз сядете в лужу, выражаясь языком Захара.

PS Специально зацитировал. Вы мастер постфактум исправлять посты.
Сфоткаю свет в окнах, говорите во сколько часов? Я ссылки приводил на форум 8 дома где пишут что перестали подключать квартиры к электрике.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:38

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.

Зависит от материалов и аппетитов бригады.
Эконом в 30 кв метров потянет как минимум тысяч на 7 в долларах, если все еще и обдирать.

В Тернополі докризовий економремонт совкошлка $200 м2, а убитого в хлам, думаю тепер буде $250..$300, це із заміною мебелі.

Ну если по твоим элитарным стандартам ремонт совкошлака после маргиналов 250-300у.е./метр - то для нормального человека эту сумму можно сразу минимум удвоить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Пять дверных проемов

в 1к хруще?
2 двери с головой хватит

Туалет, ванна, кухня, комната, вход. Балконную считаем отдельно - туда металлопластик. Если санузел общий - на дверной проем меньше
В хруще под сдачу можно и не менять проводку, если тянет утюг и стиралку. У нас ведь жесточайший эконом.
Можно, конечно, и разгуляться, но тогда и десятки не хватит


А бойлер? Тут однозначно проводку менять
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:44

  Faceless написав:
antey1969 написав:Туалет, ванна, кухня, комната, вход. Балконную считаем отдельно - туда металлопластик. Если санузел общий - на дверной проем меньше
В хруще под сдачу можно и не менять проводку, если тянет утюг и стиралку. У нас ведь жесточайший эконом.
Можно, конечно, и разгуляться, но тогда и десятки не хватит


А бойлер? Тут однозначно проводку менять

В мене від щитка на бойлер була додатково заведена окрема лінія. Нічого міняти не прийшлося, крім вхідного автомата.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:Туалет, ванна, кухня, комната, вход. Балконную считаем отдельно - туда металлопластик. Если санузел общий - на дверной проем меньше
В хруще под сдачу можно и не менять проводку, если тянет утюг и стиралку. У нас ведь жесточайший эконом.
Можно, конечно, и разгуляться, но тогда и десятки не хватит


А бойлер? Тут однозначно проводку менять

В мене від щитка на бойлер була додатково заведена окрема лінія. Нічого міняти не прийшлося, крім вхідного автомата.
І проводку в стилі "економлофт" - поверх стін. Дешево й сердито.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Сфоткаю свет в окнах, говорите во сколько часов? Я ссылки приводил на форум 8 дома где пишут что перестали подключать квартиры к электрике.

С 20.30 до 21.30.
Дом со всех сторон так чтобы попадали все окна. В кадре должно быть устройство с этим сообщением (сделайте минимальную яркость и включите hdr режим) чтобы было понятно, что вы не притащили старые фотки. С вас станется.
Vlad442
 
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