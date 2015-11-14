Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:А бойлер? Тут однозначно проводку менять
В мене від щитка на бойлер була додатково заведена окрема лінія. Нічого міняти не прийшлося, крім вхідного автомата.
І проводку в стилі "економлофт" - поверх стін. Дешево й сердито.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
antonivs3 написав:flyman ужас-то какой, и как с таким жить? например эстетам, стоящим одной ногой в Европе, второй где-то еще?
прєлєсць "естата" в новобудові Го з ремонтом виглядала гіршее
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Туалет, ванна, кухня, комната, вход. Балконную считаем отдельно - туда металлопластик. Если санузел общий - на дверной проем меньше
в 1к хрущах, сколько я их перевидал, сроду совмещенный санузел. дверь только в комнату. это если не делать модное у прогрессивных студиё. таким образом 1-2 межкомнатных и входная. балконная- если есть тот балкон.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!