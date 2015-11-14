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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736737738739740>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:59

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:А бойлер? Тут однозначно проводку менять

В мене від щитка на бойлер була додатково заведена окрема лінія. Нічого міняти не прийшлося, крім вхідного автомата.
І проводку в стилі "економлофт" - поверх стін. Дешево й сердито.

Зображення
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:03

flyman ужас-то какой, и как с таким жить? например эстетам, стоящим одной ногой в Европе, второй где-то еще? :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:07

  барабашов написав:
  flyman написав:В Тернополі докризовий економремонт совкошлка $200 м2, а убитого в хлам, думаю тепер буде $250..$300, це із заміною мебелі.

Ну если по твоим элитарным стандартам ремонт совкошлака после маргиналов 250-300у.е./метр - то для нормального человека эту сумму можно сразу минимум удвоить.

а нормальные люди передвигаются на громадных пикапах для прерий и хайвеев по тесным улочкам в центрах европейских городов? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=gj64txoo428
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:10

  antonivs3 написав:flyman ужас-то какой, и как с таким жить? например эстетам, стоящим одной ногой в Европе, второй где-то еще? :mrgreen:

прєлєсць "естата" в новобудові Го з ремонтом виглядала гіршее
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:17

  antey1969 написав:
  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Пять дверных проемов

в 1к хруще? 2 двери с головой хватит

Туалет, ванна, кухня, комната, вход. Балконную считаем отдельно - туда металлопластик. Если санузел общий - на дверной проем меньше

в 1к хрущах, сколько я их перевидал, сроду совмещенный санузел.
дверь только в комнату. это если не делать модное у прогрессивных студиё.
таким образом 1-2 межкомнатных и входная. балконная- если есть тот балкон.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:24

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:
А бойлер? Тут однозначно проводку менять

В мене від щитка на бойлер була додатково заведена окрема лінія. Нічого міняти не прийшлося, крім вхідного автомата.
І проводку в стилі "економлофт" - поверх стін. Дешево й сердито.

Поверх стен?
Гм... я что-то пропустил или воздушка на подпорке в лофт-ремонте уже не считается модной? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:09

  antonivs3 написав:
  барабашов написав:
  flyman написав:В Тернополі докризовий економремонт совкошлка $200 м2, а убитого в хлам, думаю тепер буде $250..$300, це із заміною мебелі.

Ну если по твоим элитарным стандартам ремонт совкошлака после маргиналов 250-300у.е./метр - то для нормального человека эту сумму можно сразу минимум удвоить.

а нормальные люди передвигаются на громадных пикапах для прерий и хайвеев по тесным улочкам в центрах европейских городов? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=gj64txoo428


Это вы громадных не видели.
В Европе наверно не ездят. Хотя Амарок тоже 5м30см длиной.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сфоткаю свет в окнах, говорите во сколько часов? Я ссылки приводил на форум 8 дома где пишут что перестали подключать квартиры к электрике.

С 20.30 до 21.30.
Дом со всех сторон так чтобы попадали все окна. В кадре должно быть устройство с этим сообщением (сделайте минимальную яркость и включите hdr режим) чтобы было понятно, что вы не притащили старые фотки. С вас станется.
Мажет десяток квартир и светится, время примерно 20:45ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:29

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Согласен. Могу только немного добавить "отсебятины". Из каждого арендного платежа я отнимаю сумму амортизации "на восполнение" ремонта, мебели и "обслуживание" (к примеру, квартира в центре = 70 евро в месяц). И только после этого считаю рентабельность.

А я по-другому. Отдельно считаю рентабельность квартиры и ремонта. Конечно разделить их можно только приблизительно, но помогает понять на чем зарабатываешь, стоит ли делать ремонт, если с ним квартира сдастся на Х дороже.
Например квартира, стоимостью 42 (включая минимальную мебель и технику), со старым или строительным ремонтом сдастся за 6. Рентабельность собственно квартиры получается 6,5% (минус 1% амортизации дома = 5,5 на сегодняшний день). Если сделать ремонт и поставить технику получше, вложив 25, ее можно сдать за 9-10. Рентабельность ремонта получается 6,4% при амортизации 3,3% (=3,1%) если считать, что 0,5 стоимости ремонта уйдет за 15 лет в виде затрат на обновление, поддержание, моральное устаревание.

Цифры взяты с потолка. При таких вводных получается, что ремонт делать не выгодно, так как его рентабельность 3,1%, а квартиры без дополнительных существенных вложений 5,5%. Лучше купить еще одну квартиру.
Если получится сделать ремонт, который позволит поднять цену на 4 тыс, за 15000, то его рентабельность получится 12,1-3,3 = 8,8%. Тогда, если не учитывать перспектив подорожания квартир, выгодней делать ремонт.


Влад, а это не очень дорогой ремонт при цене квартиры 41куе, сам ремонт от 15 до 25куе, пусть даже и планово. Мне кажется за 7-8куе можно на таком объекте сделать добротный эконом и сдавать за 8-9к грн? Тогда математика немного другая будет.[/quote]
Сдача в аренду это бизнес, а не просто вложение денег. У всех получается по-разному. Кто-то сдает за бесценок из жалости, не повышая годами, кто-то вбухал кучу денег в ремонт и имеет трудности сдать даже с минимальной рентабельностью. Кто-то сделал недорогой долговечный ремонт, который хорошо выглядит, попал в свою нишу и молодец.[/quote]

Согласен, что аренда это бизнес, но разве, разумная экономия затрат не является частью успешного бизнеса? Это я к тому, о чем здесь недавно обсуждали, что каждой квартире исходя от ее условного класса, делается соответствующий ремонт. В квартиру за 40куе в Киеве, чтобы сдавать за 9-10к грн достаточно сделать за 7-8куе ремонт, тогда окупаемость будет адекватной.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:49

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Прозвонить электрику

и все? в хруще? без замены проводки? Вы шутите?

мы делали в хруще для себя, правда лет 10 уже прошло. протянули 2 новых линии медью 2*2.5, одна пошла над сантехкабиной в кухню (СМА, духовка итд), вторая последовательная по комнатам (нижний ярус розеток под нерегулярное включение мощных потребителей типа масляного обогревателя в сильные морозы и постоянное подключение кондиционеры)
на освещение (если не отламывать алюминий под корень) тянуть новую проводку не обязательно)
хотя если делается с нуля, без проживания в этой же квартире и нет ограничений по финансам, можно делать все, что душе угодно, например развести серебром.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 31 бер, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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