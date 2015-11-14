Нереальный ЖЫР!
Линию прокладки кабеля не иначе дизайнер рисовал.
Кстати, это результат того самого эконом ремонта в Тернополе ПА200 за квадрат?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:50
Нереальный ЖЫР!
Линию прокладки кабеля не иначе дизайнер рисовал.
Кстати, это результат того самого эконом ремонта в Тернополе ПА200 за квадрат?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 31 бер, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:55
щодо освітлення, наприклад, в залі була люсттра на 4 лампи, приблизно 300Вт на лампах розжарювання і 40Вт на лед лампах, який смисл міняти проводку якщо навантаження навіть менше (разом вийде біля 100Вт на всіх лампах-економках замість 600Вт на лампах розжарення)?
просто протягується додактова лінія на бойлер та до пралки і вуаля, дешево і сердито.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:09
На днях заходил на Луговую по другому вопросу, сказали что Навигатор скоро появится на сайте, ценник пока неизвестен "но по району 15-16", монолитка якобы будет в центре, хотя по картинке в рекламке мне показалось, что как раз перегородочка
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По фоткам Уну можно судить что меньше половины заселено, зрелище мрачное
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня был возле Мордора.... Это Жесть товарищи.... ТРЦ прямо под домами... Между джвором и ТРЦ хлипенький заборчик прозрачный... По моему Мордор войдёт в историю как первое ГЕТТО киева...
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:39
В СмартПлазе ТРЦ прямо в домах. В одной из секций вход в МОП соседствует с выходом из Сельпо и кинотеатра с малолетними приезжими рагулями-нариками-алкашами из КПИ.
П.С. Разве Голосеево это не первое гетто Киева?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:47
Так сейчас везде по Киеву. Для кого эти коробки стоят по таким ценам?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:47
Заедь сам посмотри.... Выглядит непригодным для жизни....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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