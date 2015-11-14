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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 737738739740>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:50

  flyman написав:Зображення

Нереальный ЖЫР!
Линию прокладки кабеля не иначе дизайнер рисовал.

Кстати, это результат того самого эконом ремонта в Тернополе ПА200 за квадрат?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 31 бер, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:55

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Прозвонить электрику

и все? в хруще? без замены проводки? Вы шутите?

мы делали в хруще для себя, правда лет 10 уже прошло. протянули 2 новых линии медью 2*2.5, одна пошла над сантехкабиной в кухню (СМА, духовка итд), вторая последовательная по комнатам (нижний ярус розеток под нерегулярное включение мощных потребителей типа масляного обогревателя в сильные морозы и постоянное подключение кондиционеры)
на освещение (если не отламывать алюминий под корень) тянуть новую проводку не обязательно)
хотя если делается с нуля, без проживания в этой же квартире и нет ограничений по финансам, можно делать все, что душе угодно, например развести серебром.

щодо освітлення, наприклад, в залі була люсттра на 4 лампи, приблизно 300Вт на лампах розжарювання і 40Вт на лед лампах, який смисл міняти проводку якщо навантаження навіть менше (разом вийде біля 100Вт на всіх лампах-економках замість 600Вт на лампах розжарення)?
просто протягується додактова лінія на бойлер та до пралки і вуаля, дешево і сердито.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:09

  zahar_ написав:А вот что у Пети Шилюка
ЖК Навігатор розташований у Оболонському районі міста Київ. Чотири 25-поверхових будинки

То есть покупателям школа и детсадики не предусмотрены :|
Это будет ЖК Мордор-2 - три паралельных "трамвая" с домом "перегородкой" с одного конца.

На днях заходил на Луговую по другому вопросу, сказали что Навигатор скоро появится на сайте, ценник пока неизвестен "но по району 15-16", монолитка якобы будет в центре, хотя по картинке в рекламке мне показалось, что как раз перегородочка
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По фоткам Уну можно судить что меньше половины заселено, зрелище мрачное :roll:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Купить в августе 2015 что бы в апреле 2018 сквозь зубы матюкаться на пирамиду продаж. Если в августе 2018 отдадут под заселение то повезет.

  Оранжевый-хит сезона написав:Мажет десяток квартир и светится, время примерно 20:45

Молодец, что не побоялся признать ошибку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня был возле Мордора.... Это Жесть товарищи.... ТРЦ прямо под домами... Между джвором и ТРЦ хлипенький заборчик прозрачный... По моему Мордор войдёт в историю как первое ГЕТТО киева...
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  p_76 написав:Согласен, что аренда это бизнес, но разве, разумная экономия затрат не является частью успешного бизнеса?

Да, я это имел в виду. Максимальная прибыль при минимальных затратах денег, времени, неровов.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня был возле Мордора.... Это Жесть товарищи.... ТРЦ прямо под домами... Между джвором и ТРЦ хлипенький заборчик прозрачный... По моему Мордор войдёт в историю как первое ГЕТТО киева...

В СмартПлазе ТРЦ прямо в домах. В одной из секций вход в МОП соседствует с выходом из Сельпо и кинотеатра с малолетними приезжими рагулями-нариками-алкашами из КПИ. :mrgreen:

П.С. Разве Голосеево это не первое гетто Киева? :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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  rusramzik написав:По фоткам Уну можно судить что меньше половины заселено, зрелище мрачное :roll:

Так сейчас везде по Киеву. Для кого эти коробки стоят по таким ценам?
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:47

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня был возле Мордора.... Это Жесть товарищи.... ТРЦ прямо под домами... Между джвором и ТРЦ хлипенький заборчик прозрачный... По моему Мордор войдёт в историю как первое ГЕТТО киева...

В СмартПлазе ТРЦ прямо в домах. В одной из секций вход в МОП соседствует с выходом из Сельпо и кинотеатра с малолетними приезжими рагулями-нариками-алкашами из КПИ. :mrgreen:

П.С. Разве Голосеево это не первое гетто Киева? :mrgreen:

Заедь сам посмотри.... Выглядит непригодным для жизни....
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Оранжевый-хит сезона
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