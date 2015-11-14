Там и одной трети не заселено
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:49
Там и одной трети не заселено
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще то я за то что бы Эврику сдали как можно быстрее. Насыщение рынка пройдёт и всё станет на свои места.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
где тут инвештыри которые спрашивали во что выгодно инвестировать? Вот посмотрите, если право собственности нормальное то однозначно стоит брать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:11
Давай купим, построим там гигафабрику и будем электромобили производить.
Там рядом с озером удобная площадка, что бы ракету в космос запускать. Если что, упадет прямо в озеро, никто не пострадает.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:14
боюсь там проблемі с документами, потому что слишком дёшево, такую площадь можно сдать за 50 000 грн в месяц, посчитай доходность
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:17
Под что такое арендуют?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:19
СТО, производство, фасовка, магазин-склад и т.д.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:24
Ты уверен, что найдутся желающие, учитывая, что сейчас все закрывают бизнесы и валят из Украины?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:37
как думаешь, реально сдать помещение за 75 грн метр квадратный, в печерском районе? под что угодно...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:40
Ладно, уговорил. Согласно матчасти, 2куе в месяц должно же хватить для жизни на Мальдивах?
Как думаешь, завод Петровского весь сдан, ни один цех не пустует?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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