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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741742>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:49

  rusramzik написав:По фоткам Уну можно судить что меньше половины заселено, зрелище мрачное :roll:

Там и одной трети не заселено
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще то я за то что бы Эврику сдали как можно быстрее. Насыщение рынка пройдёт и всё станет на свои места.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

где тут инвештыри которые спрашивали во что выгодно инвестировать? Вот посмотрите, если право собственности нормальное то однозначно стоит брать https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proizv ... 822f0d518e
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:11

  Оранжевый-хит сезона написав:где тут инвештыри которые спрашивали во что выгодно инвестировать? Вот посмотрите, если право собственности нормальное то однозначно стоит брать https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proizv ... 822f0d518e

Давай купим, построим там гигафабрику и будем электромобили производить. :D
Там рядом с озером удобная площадка, что бы ракету в космос запускать. Если что, упадет прямо в озеро, никто не пострадает. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:14

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:где тут инвештыри которые спрашивали во что выгодно инвестировать? Вот посмотрите, если право собственности нормальное то однозначно стоит брать https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proizv ... 822f0d518e

Давай купим, построим там гигафабрику и будем электромобили производить. :D

боюсь там проблемі с документами, потому что слишком дёшево, такую площадь можно сдать за 50 000 грн в месяц, посчитай доходность
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:17

  Оранжевый-хит сезона написав:боюсь там проблемі с документами, потому что слишком дёшево, такую площадь можно сдать за 50 000 грн в месяц, посчитай доходность

Под что такое арендуют?
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:19

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:боюсь там проблемі с документами, потому что слишком дёшево, такую площадь можно сдать за 50 000 грн в месяц, посчитай доходность

Под что такое арендуют?

СТО, производство, фасовка, магазин-склад и т.д.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:24

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:боюсь там проблемі с документами, потому что слишком дёшево, такую площадь можно сдать за 50 000 грн в месяц, посчитай доходность

Под что такое арендуют?

СТО, производство, фасовка, магазин-склад и т.д.

Ты уверен, что найдутся желающие, учитывая, что сейчас все закрывают бизнесы и валят из Украины?
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:37

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:Под что такое арендуют?

СТО, производство, фасовка, магазин-склад и т.д.

Ты уверен, что найдутся желающие, учитывая, что сейчас все закрывают бизнесы и валят из Украины?

как думаешь, реально сдать помещение за 75 грн метр квадратный, в печерском районе? под что угодно...
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:СТО, производство, фасовка, магазин-склад и т.д.

Ты уверен, что найдутся желающие, учитывая, что сейчас все закрывают бизнесы и валят из Украины?

как думаешь, реально сдать помещение за 75 грн метр квадратный, в печерском районе? под что угодно...

Ладно, уговорил. Согласно матчасти, 2куе в месяц должно же хватить для жизни на Мальдивах? 8)

Как думаешь, завод Петровского весь сдан, ни один цех не пустует? :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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