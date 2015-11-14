Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:поверь, в перспективе, это помещение лучшее вложение чем Круши (6 штук) или Эврика (5 штук) за такие же деньги....
Верю. Не хочешь продать всё свою арендную недвигу и выкупить это помещение?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Я на "подсосе" вложился в том числе в похожее. Сдал за 2 месяца. Доходность 10% годовых.
А кто арендаторы? 10% это ж не серьезно, а тут обещается быть 16% после налогов.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Я на "подсосе" вложился в том числе в похожее. Сдал за 2 месяца. Доходность 10% годовых.
А кто арендаторы? 10% это ж не серьезно, а тут обещается быть 16% после налогов.
Вот поэтому и не уверен в том что с документами всё хорошо, цена мегапривлекательная.
За 50куе я б наверное вложился. А пока даже асики выглядят инвест-привлекательнее.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Тогда в Эврику вкладывайся
Я же тебе наглядно продемонстрировал ход мыслей молодых людей с деньгами. Нам посрать на прибыльность в 10-20% годовых. И всё, что не окупает себя за год-два (ладно, недвига за пять) идет нах
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США