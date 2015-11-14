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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 бер, 2018 23:31
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Тогда в Эврику вкладывайся
Я же тебе наглядно продемонстрировал ход мыслей молодых людей с деньгами.
Нам посрать на прибыльность в 10-20% годовых.
И всё, что не окупает себя за год-два (ладно, недвига за пять) идет нах
Чета ржал. Как там поживают ваши инвестиции в цифровые золота?
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airmax78
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