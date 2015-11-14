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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 739740741742

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:31

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тогда в Эврику вкладывайся :mrgreen:

Я же тебе наглядно продемонстрировал ход мыслей молодых людей с деньгами.
Нам посрать на прибыльность в 10-20% годовых. :mrgreen:
И всё, что не окупает себя за год-два (ладно, недвига за пять) идет нах :!:

Чета ржал. Как там поживают ваши инвестиции в цифровые золота?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:24

поверь, в перспективе, это помещение лучшее вложение чем Круши (6 штук) или Эврика (5 штук) за такие же деньги....[/quote][/quote][/quote]

Там же написано что право собственности согласно 388 ч. 2 ЦК. А это добросовисный набувач, то есть возможны суды и реституция в лучшем случае.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:39

  kingkongovets написав:в этой новости прекрасно все:

«Активистка движения «Честно» купила квартиру под Киевом за 59 долларов за квадратный метр»

https://golos.ua/i/604936

Прогресс! І не треба таксувати чи прибирати по 12 годин 6 днів на тиждень! Ще є куди падати цінам!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:41

  Оранжевый-хит сезона написав:аренда жилой недвижимости (квартир) в июле уйдёт резко вниз. И не востановится лет пять точно. Перепроизводство сыграет свою роль. Летом предложение обвалит рынок.В 2017 году сдано 28 000 квартир.
а що рожевоокулярники брякнуть??? Невже вони не бачать перенасичення ринка???? Окуляри зовсім темні??? Незрячі???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:12

  Оранжевый-хит сезона написав:аренда жилой недвижимости (квартир) в июле уйдёт резко вниз. И не востановится лет пять точно. Перепроизводство сыграет свою роль. Летом предложение обвалит рынок.В 2017 году сдано 28 000 квартир.

Так что за предложение аренды 1к в ЖК Вонючка за 7000 без обстановки будут давать в морду? :mrgreen:

Зображення
Летом такой сегмент аренды по 5000 грн будет? :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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