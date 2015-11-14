Чета ржал. Как там поживают ваши инвестиции в цифровые золота?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 бер, 2018 23:31
Чета ржал. Как там поживают ваши инвестиции в цифровые золота?
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:24
поверь, в перспективе, это помещение лучшее вложение чем Круши (6 штук) или Эврика (5 штук) за такие же деньги....[/quote][/quote][/quote]
Там же написано что право собственности согласно 388 ч. 2 ЦК. А это добросовисный набувач, то есть возможны суды и реституция в лучшем случае.
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:39
Прогресс! І не треба таксувати чи прибирати по 12 годин 6 днів на тиждень! Ще є куди падати цінам!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:41
а що рожевоокулярники брякнуть??? Невже вони не бачать перенасичення ринка???? Окуляри зовсім темні??? Незрячі???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:12
Так что за предложение аренды 1к в ЖК Вонючка за 7000 без обстановки будут давать в морду?
Летом такой сегмент аренды по 5000 грн будет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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