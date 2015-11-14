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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743744>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:31

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тогда в Эврику вкладывайся :mrgreen:

Я же тебе наглядно продемонстрировал ход мыслей молодых людей с деньгами.
Нам посрать на прибыльность в 10-20% годовых. :mrgreen:
И всё, что не окупает себя за год-два (ладно, недвига за пять) идет нах :!:

Чета ржал. Как там поживают ваши инвестиции в цифровые золота?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:24

поверь, в перспективе, это помещение лучшее вложение чем Круши (6 штук) или Эврика (5 штук) за такие же деньги....[/quote][/quote][/quote]

Там же написано что право собственности согласно 388 ч. 2 ЦК. А это добросовисный набувач, то есть возможны суды и реституция в лучшем случае.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:39

  kingkongovets написав:в этой новости прекрасно все:

«Активистка движения «Честно» купила квартиру под Киевом за 59 долларов за квадратный метр»

https://golos.ua/i/604936

Прогресс! І не треба таксувати чи прибирати по 12 годин 6 днів на тиждень! Ще є куди падати цінам!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:41

  Оранжевый-хит сезона написав:аренда жилой недвижимости (квартир) в июле уйдёт резко вниз. И не востановится лет пять точно. Перепроизводство сыграет свою роль. Летом предложение обвалит рынок.В 2017 году сдано 28 000 квартир.
а що рожевоокулярники брякнуть??? Невже вони не бачать перенасичення ринка???? Окуляри зовсім темні??? Незрячі???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:12

  Оранжевый-хит сезона написав:аренда жилой недвижимости (квартир) в июле уйдёт резко вниз. И не востановится лет пять точно. Перепроизводство сыграет свою роль. Летом предложение обвалит рынок.В 2017 году сдано 28 000 квартир.

Так что за предложение аренды 1к в ЖК Вонючка за 7000 без обстановки будут давать в морду? :mrgreen:

Зображення
Летом такой сегмент аренды по 5000 грн будет? :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:21

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тогда в Эврику вкладывайся :mrgreen:

Я же тебе наглядно продемонстрировал ход мыслей молодых людей с деньгами.
Нам посрать на прибыльность в 10-20% годовых. :mrgreen:
И всё, что не окупает себя за год-два (ладно, недвига за пять) идет нах :!:

Чета ржал. Как там поживают ваши инвестиции в цифровые золота?

А Я вот согласен с ходом мысли "молодых людей с деньгами".
Ну чё там с 500-1000уе в год получается при такой доходности?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:22

Привіт Трайбеці!

Ще населення Києва вимирає швидкими темпами. Спадщина - виставляється на ринок оренди. За ціною трохи дешевше ринку. Жодних простоїв! Совкошлак з ремонтом 1980-х! І таких пропозицій щорічно збільшується на десятки тисяч квартир!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:22

Санузел в 1к новостройке. ЖК Вонючка. Эконом ремонт.
Зображення
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 01 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:23

  барабашов написав:
  flyman написав:
  flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.


В Тернополі докризовий економремонт совкошлка $200 м2, а убитого в хлам, думаю тепер буде $250..$300, це із заміною мебелі.

Ну если по твоим элитарным стандартам ремонт совкошлака после маргиналов 250-300у.е./метр - то для нормального человека эту сумму можно сразу минимум удвоить.

viewtopic.php?p=4334681#p4334681
У нас вийшло у 2016 році саме так: 200 долярів квадрат - це ремонт+повністю все укомлектоване.

При цьому - замітьте - все нове та все якісне, ніякого б/у.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.
Зображення

я теж так хочу :oops: в цоколі
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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