Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:аренда жилой недвижимости (квартир) в июле уйдёт резко вниз. И не востановится лет пять точно. Перепроизводство сыграет свою роль. Летом предложение обвалит рынок.В 2017 году сдано 28 000 квартир.
а що рожевоокулярники брякнуть??? Невже вони не бачать перенасичення ринка???? Окуляри зовсім темні??? Незрячі???
Оранжевый-хит сезона написав:аренда жилой недвижимости (квартир) в июле уйдёт резко вниз. И не востановится лет пять точно. Перепроизводство сыграет свою роль. Летом предложение обвалит рынок.В 2017 году сдано 28 000 квартир.
Так что за предложение аренды 1к в ЖК Вонючка за 7000 без обстановки будут давать в морду?
Летом такой сегмент аренды по 5000 грн будет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Ще населення Києва вимирає швидкими темпами. Спадщина - виставляється на ринок оренди. За ціною трохи дешевше ринку. Жодних простоїв! Совкошлак з ремонтом 1980-х! І таких пропозицій щорічно збільшується на десятки тисяч квартир!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Санузел в 1к новостройке. ЖК Вонючка. Эконом ремонт.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 01 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flashgingo написав:Кто может сказать сколько стоит +/- м2 полного ремонта(работа + материалы) в хруще для эконом сдачи. И отдельно сколько примерно потянет мебель и техника. Чисто случайно предложили купить 1к хрущ Соцгород 5-7 реальных минут пешком до Дарницы по очень вкусной цене(около 500 квадрат). Но состояние более чем полный убой. Там то ли алкаши, то ли наркоманы жили. То есть состояние надо обдирать всё до кирпича, включая, пол и оконные проёмы. То есть ремонт как после строителей, плюс ещё подготовка к ремонту.
В Тернополі докризовий економремонт совкошлка $200 м2, а убитого в хлам, думаю тепер буде $250..$300, це із заміною мебелі.
Ну если по твоим элитарным стандартам ремонт совкошлака после маргиналов 250-300у.е./метр - то для нормального человека эту сумму можно сразу минимум удвоить.
У нас вийшло у 2016 році саме так: 200 долярів квадрат - це ремонт+повністю все укомлектоване.
При цьому - замітьте - все нове та все якісне, ніякого б/у.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.
я теж так хочу в цоколі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.