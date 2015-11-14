viewtopic.php?p=4334585#p4334585
#будэттокадаражать
viewtopic.php?p=4334592#p4334592
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
viewtopic.php?p=4334582#p4334582
viewtopic.php?p=4334585#p4334585
#будэттокадаражать
viewtopic.php?p=4334592#p4334592
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:34
Шик!
Скоре всего без дизайнера не обошлось!
Один только подбор плитки чего стоит...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
viewtopic.php?p=4334551#p4334551
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:37
Простак, в чому проблема? Їдеш в Польщу на клубніку, привозиш 2000 євро і робиш пристойний санвузол. Ще залишиться трохи коштів. На фекальний насос. Тільки подумай дизайн, тому що тут він жахливий)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:39
3. Депопуляція працездатного населення -2% щорічно. 4. Вимирання стариків - потужна спадщина, яка також обвалює ринок оренди. Де фейцлец? Споримо
, що в кінці 2018 і 2019 гривневі ціни оренди перестануть рости? Для фейслесарів:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:45
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:48
оренда: цена упала в 1.5-2 раза
viewtopic.php?p=4333579#p4333579
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:53
макс, може тобі у Львів, там штрафують троха за фасади
viewtopic.php?p=4333604#p4333604
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:57
нагадує громадський туалет або ж оздоблення зупинки громадського транспорту.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:57
Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито. То о чём трещала трибека.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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