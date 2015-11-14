RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

viewtopic.php?p=4334582#p4334582
  fis написав:Вести с полей
Сьогодні оформлювали квартиру. Мав розмову з директором фірми -забудовника. Новий будинок закладають вже по 6700 за метр.


Sent from my iPhone using Tapatalk


viewtopic.php?p=4334585#p4334585

  akurt написав:6 700 з а метр?
Ви хочете, щоби Долярчик вистрибнув із вікна тієї новобудови, що обіцяли йому віддати у 2029 році?


#будэттокадаражать
viewtopic.php?p=4334592#p4334592
  fis написав:Вибачаюсь, 670 долларів

Sent from my iPhone using Tapatalk
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13720
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:34

  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. ЖК Вонючка. Эконом ремонт.
Зображення

Шик!
Скоре всего без дизайнера не обошлось! :mrgreen:
Один только подбор плитки чего стоит...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9424
З нами з: 05.06.13
Подякував: 411 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

viewtopic.php?p=4334551#p4334551
  Квесторе_поверніться написав:Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.
Дехто каже що оренда дешевшає зараз.
Як на мене це результат двох основних факторів.
1. Почали більше будувати.
2. Ростуть ціни на комунал.
В результаті ринок оренди збільшив пропозицію.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13720
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:37

  flyman написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.
Зображення

я теж так хочу :oops: в цоколі

Простак, в чому проблема? Їдеш в Польщу на клубніку, привозиш 2000 євро і робиш пристойний санвузол. Ще залишиться трохи коштів. На фекальний насос. Тільки подумай дизайн, тому що тут він жахливий)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18587
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:39

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4334551#p4334551
  Квесторе_поверніться написав:Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.
Дехто каже що оренда дешевшає зараз.
Як на мене це результат двох основних факторів.
1. Почали більше будувати.
2. Ростуть ціни на комунал.
В результаті ринок оренди збільшив пропозицію.

3. Депопуляція працездатного населення -2% щорічно. 4. Вимирання стариків - потужна спадщина, яка також обвалює ринок оренди. Де фейцлец? Споримо
, що в кінці 2018 і 2019 гривневі ціни оренди перестануть рости? Для фейслесарів: http://uainfo.org/blognews/1522514921-c ... parni.html
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18587
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:45

  flyman написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.

я теж так хочу :oops: в цоколі

Флай, не обязательно делать так роскошно, но стремиться к этому уровню надо.
airmax78
 
Повідомлень: 24186
З нами з: 25.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:48

оренда: цена упала в 1.5-2 раза

  PEREC написав:Не занимался львовской недвижимостью 2 года,но цифры помню.Промониторил по Науковой,цена упала в 1.5-2 раза.Дальше не стал.лень.

viewtopic.php?p=4333579#p4333579
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13720
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:53

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.

я теж так хочу :oops: в цоколі

Флай, не обязательно делать так роскошно, но стремиться к этому уровню надо.

макс, може тобі у Львів, там штрафують троха за фасади
  V2 написав:Жителя Львова оштрафували на 1700 гривень за встановлення пластикових вікон на об’єкті культурної спадщини
https://espreso.tv/news/2018/03/27/u_lv ... vykh_vikon

viewtopic.php?p=4333604#p4333604
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13720
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:57

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. ЖК Вонючка. Эконом ремонт.
Зображення

Шик!
Скоре всего без дизайнера не обошлось! :mrgreen:
Один только подбор плитки чего стоит...
нагадує громадський туалет або ж оздоблення зупинки громадського транспорту.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 кві, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18587
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:57

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. ЖК Вонючка. Эконом ремонт.
Зображення

Шик!
Скоре всего без дизайнера не обошлось! :mrgreen:
Один только подбор плитки чего стоит...

Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито. То о чём трещала трибека.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22569
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 741742743744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1046, 1047, 1048
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10479 1906744
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 10:51
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20956
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5561)
01.04.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.