flyman написав:
viewtopic.php?p=4333579#p4333579
В Куйові оренда в доларах за 4 роки теж просіла приблизно в 2 рази. Звісно, зараз з,являться рожевоокулярники і скажуть, що вона виросла в 1,5-3 рази))))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:06
В Куйові оренда в доларах за 4 роки теж просіла приблизно в 2 рази. Звісно, зараз з,являться рожевоокулярники і скажуть, що вона виросла в 1,5-3 рази))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный!
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:01
Из той же квартиры.
Прихожая и дверь в комнату.
Умывальник, обои и плинтус в кухне.
В общем ремонт в 1к по "заветам трибека" - дёшево и сердито.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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