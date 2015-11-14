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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:06

  flyman написав:
  PEREC написав:Не занимался львовской недвижимостью 2 года,но цифры помню.Промониторил по Науковой,цена упала в 1.5-2 раза.Дальше не стал.лень.

viewtopic.php?p=4333579#p4333579

В Куйові оренда в доларах за 4 роки теж просіла приблизно в 2 рази. Звісно, зараз з,являться рожевоокулярники і скажуть, що вона виросла в 1,5-3 рази))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито.

Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! :mrgreen:
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:01

  flyman написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.
Зображення

я теж так хочу :oops: в цоколі

Из той же квартиры.
Прихожая и дверь в комнату.

Зображення
Умывальник, обои и плинтус в кухне.
Зображення
В общем ремонт в 1к ЖК Вонючка сделан по "заветам трибека" - дёшево и сердито.
Трибека уверена, что понаехам и так сойдёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:20

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито.

Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! :mrgreen:
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.

Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не понятно почему у Захара этот ремонт вызвал такое возбуждение. Это ремонт в Трибекиных домах?
Человек сделал как захотел и за соответствующую цену сдаст без проблем.
Выше уже обсуждали, что аренда и ремонт под аренду это бизнес. У каждого свои расчеты и модель. Может, если бы он вложил чуть больше денег и вкуса в ремонт, он сдал бы дороже, может нет - в этом ценовом сегменте люди не слишком переборчивы в эстетических изысках.
Нужно считать его затраты на ремонт, за сколько сдаст и затраты и сумму аренды при более стильном ремонте. Вполне возможно, что это решение обеспечит максимальную рентабельность.
Скорей всего начинающий арендодатель. На цветовые решения в ванной при просмотре никто не обратит внимание (при правильном фото для объявления), но плита с блинами и убогая раковина обрушивают цену аренды до уровня хруща.
Люди снимают на эмоциях, то что нравится, в чем бы хотелось жить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:43

"Итоги подведём" "С"
Оценка на моменте рентабельности вложения в жилую недвижимость Киева.
Исходные данные - возьмём что конце декабря 2017 куплена 1к в готовом доме ЖК Вонючка за 27000 куе (с оформлением).
Сделан ремонт в квартире за 5 куе.
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Квартира сдаётся без мебели за 7000 грн.
Итого за 9 месяцев аренды получается 63000 грн. На моменте это 2395 долл.
Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:49

  Vlad442 написав:Не понятно почему у Захара этот ремонт вызвал такое возбуждение. Это ремонт в Трибекиных домах?

Гы.
1. Фактаж чего-то приписали к -" ремонт вызвал такое возбуждение. ". :evil:
2. Да .Это 1к в ЖК Вонючка, которая предлагается к аренде после ремонта но без мебели за 7000 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:00

  stm написав:
  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито.

Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! :mrgreen:
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.

Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))

точно Трибека, с ОЛХ мойка
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:11

:)

  Оранжевый-хит сезона написав:
  stm написав:
  Прохожий написав:Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! :mrgreen:
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.

Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))

точно Трибека, с ОЛХ мойка

Неа. Это не трибека. Это я купил под аренду в конце 2017. Азов бонусы выплатил за участие в акциях в полном объёме:) Спасибо реусу - похлопотал:). Боялся что пропадут деньги если в банк положу. А деньги должны работать как говорит Первый.
Расчитываю за 2018 получить минимум 7.5% годовых.
Учусь у Первый. "Краще менше, та краще."
  zahar_ написав:Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 01 кві, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
  zahar_ написав:Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.

Шикрно по сравнению с https://privatbank.ua/depozit
Vlad442
 
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