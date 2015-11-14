flyman написав:
viewtopic.php?p=4333579#p4333579
В Куйові оренда в доларах за 4 роки теж просіла приблизно в 2 рази. Звісно, зараз з,являться рожевоокулярники і скажуть, що вона виросла в 1,5-3 рази))))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:06
В Куйові оренда в доларах за 4 роки теж просіла приблизно в 2 рази. Звісно, зараз з,являться рожевоокулярники і скажуть, що вона виросла в 1,5-3 рази))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный!
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:01
Из той же квартиры.
Прихожая и дверь в комнату.
Умывальник, обои и плинтус в кухне.
В общем ремонт в 1к ЖК Вонючка сделан по "заветам трибека" - дёшево и сердито.
Трибека уверена, что понаехам и так сойдёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:20
Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не понятно почему у Захара этот ремонт вызвал такое возбуждение. Это ремонт в Трибекиных домах?
Человек сделал как захотел и за соответствующую цену сдаст без проблем.
Выше уже обсуждали, что аренда и ремонт под аренду это бизнес. У каждого свои расчеты и модель. Может, если бы он вложил чуть больше денег и вкуса в ремонт, он сдал бы дороже, может нет - в этом ценовом сегменте люди не слишком переборчивы в эстетических изысках.
Нужно считать его затраты на ремонт, за сколько сдаст и затраты и сумму аренды при более стильном ремонте. Вполне возможно, что это решение обеспечит максимальную рентабельность.
Скорей всего начинающий арендодатель. На цветовые решения в ванной при просмотре никто не обратит внимание (при правильном фото для объявления), но плита с блинами и убогая раковина обрушивают цену аренды до уровня хруща.
Люди снимают на эмоциях, то что нравится, в чем бы хотелось жить.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:43
"Итоги подведём" "С"
Оценка на моменте рентабельности вложения в жилую недвижимость Киева.
Исходные данные - возьмём что конце декабря 2017 куплена 1к в готовом доме ЖК Вонючка за 27000 куе (с оформлением).
Сделан ремонт в квартире за 5 куе.
Квартира сдаётся без мебели за 7000 грн.
Итого за 9 месяцев аренды получается 63000 грн. На моменте это 2395 долл.
Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:49
Гы.
1. Фактаж чего-то приписали к -" ремонт вызвал такое возбуждение. ".
2. Да .Это 1к в ЖК Вонючка, которая предлагается к аренде после ремонта но без мебели за 7000 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:00
точно Трибека, с ОЛХ мойка
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:11
:)
Неа. Это не трибека. Это я купил под аренду в конце 2017. Азов бонусы выплатил за участие в акциях. Боялся что пропадут деньги.
Расчитываю за 2018 получить минимум 7.5% годовых.
Учусь у Первый. "Краще менше, та краще."
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
Шикрно по сравнению с
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