Додано: Нед 01 кві, 2018 11:39

Не понятно почему у Захара этот ремонт вызвал такое возбуждение. Это ремонт в Трибекиных домах?

Человек сделал как захотел и за соответствующую цену сдаст без проблем.

Выше уже обсуждали, что аренда и ремонт под аренду это бизнес. У каждого свои расчеты и модель. Может, если бы он вложил чуть больше денег и вкуса в ремонт, он сдал бы дороже, может нет - в этом ценовом сегменте люди не слишком переборчивы в эстетических изысках.

Нужно считать его затраты на ремонт, за сколько сдаст и затраты и сумму аренды при более стильном ремонте. Вполне возможно, что это решение обеспечит максимальную рентабельность.

Скорей всего начинающий арендодатель. На цветовые решения в ванной при просмотре никто не обратит внимание (при правильном фото для объявления), но плита с блинами и убогая раковина обрушивают цену аренды до уровня хруща.

Люди снимают на эмоциях, то что нравится, в чем бы хотелось жить.