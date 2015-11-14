Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
zahar_ написав:Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.
"Завидуйте молча." "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито.
Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.
Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))
я его слепила из того что было
по кольоровій гаммі і дизайну "приший кобилі хвіст", але для жлобремонта сойдьот
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.