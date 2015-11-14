Шикрно по сравнению с
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
Шикрно по сравнению с
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:20
Надо было брать суборд на 5 лет под 20%.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:24
"Завидуйте молча." "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:26
я его слепила из того что было
по кольоровій гаммі і дизайну "приший кобилі хвіст",
але для жлобремонта сойдьот
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:29
не шикарно, так як тре чектаи 3 роки від початкового внеску,
а за цей час в Приваті можна було 7,5% піднімати спокійно.
Шикарно, це взяти гастінку коло метро за 15куе і на другий день туда запустити квартиранів за 4000 грн. в місяць + комунальні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:31
Це застарілі дані, новий цінник був озвучений Трайбекой 8500.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:35
То у трибека с мебелью из бабушатника.
А это предложение за 7 тыс. С ремонтом но без обстановки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:38
Правильно. Если собственник ставит во главу угла цену ремонта, то цветовая гамма и дизайн уходят на второй план.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Без дзеркала. Щоби не лякатися
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а в скилькы разив просила цина на квартыры?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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