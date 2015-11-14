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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
  zahar_ написав:Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.

Шикрно по сравнению с https://privatbank.ua/depozit
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:20

  Vlad442 написав:В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
  zahar_ написав:Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.

Шикрно по сравнению с https://privatbank.ua/depozit

Надо было брать суборд на 5 лет под 20%.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:24

  Vlad442 написав:В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
  zahar_ написав:Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.


"Завидуйте молча." "С" :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:26

  stm написав:
  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Дык сказано - эконом ремонт. В квартире под аренду в ЖК Вонючка. Дешево и сердито.

Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! :mrgreen:
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.

Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))

я его слепила из того что было

по кольоровій гаммі і дизайну "приший кобилі хвіст",
але для жлобремонта сойдьот
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:29

  Vlad442 написав:В прошлом году 1-ого апреля всплыли гостинки...
  zahar_ написав:Имеем расчётную рентабельность на 2018 год от вложения в 1к в ЖК Вонючка 7.5%.

Шикрно по сравнению с https://privatbank.ua/depozit

не шикарно, так як тре чектаи 3 роки від початкового внеску,
а за цей час в Приваті можна було 7,5% піднімати спокійно.

Шикарно, це взяти гастінку коло метро за 15куе і на другий день туда запустити квартиранів за 4000 грн. в місяць + комунальні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:31

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Не понятно почему у Захара этот ремонт вызвал такое возбуждение. Это ремонт в Трибекиных домах?

Гы.
1. Фактаж чего-то приписали к -" ремонт вызвал такое возбуждение. ". :evil:
2. Да .Это 1к в ЖК Вонючка, которая предлагается к аренде после ремонта но без мебели за 7000 грн.

Це застарілі дані, новий цінник був озвучений Трайбекой 8500.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:35

  flyman написав:
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Не понятно почему у Захара этот ремонт вызвал такое возбуждение. Это ремонт в Трибекиных домах?

Гы.
1. Фактаж чего-то приписали к -" ремонт вызвал такое возбуждение. ". :evil:
2. Да .Это 1к в ЖК Вонючка, которая предлагается к аренде после ремонта но без мебели за 7000 грн.

Це застарілі дані, новий цінник був озвучений Трайбекой 8500.

То у трибека с мебелью из бабушатника.
А это предложение за 7 тыс. С ремонтом но без обстановки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:38

  flyman написав:
  stm написав:
  Прохожий написав:Дык не вопрос стоимости в данном случае. Вопрос покупки плитки не совместимой ни по цветовой гамме ни по фактуре. А плинтус уже как контрольный! :mrgreen:
ИМХО чтобы такое купить нужно быть слепым.

Жадным, а не слепым. И часть материалов я уверенна забрали прям под домом, может и не под одним домом ходили )))

я его слепила из того что было

по кольоровій гаммі і дизайну "приший кобилі хвіст",
але для жлобремонта сойдьот

Правильно. Если собственник ставит во главу угла цену ремонта, то цветовая гамма и дизайн уходят на второй план.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  zahar_ написав:Санузел в 1к новостройке. Эконом ремонт.
Зображення

я теж так хочу :oops: в цоколі
Без дзеркала. Щоби не лякатися
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Куйові оренда в доларах за 4 роки теж просіла приблизно в 2 рази. Звісно, зараз з,являться рожевоокулярники і скажуть, що вона виросла в 1,5-3 рази))))

а в скилькы разив просила цина на квартыры?
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