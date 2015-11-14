Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 12:46
Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:51
Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?
Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:55
Прекрасно, это когда есть парк или стадион для пробежки и тренеровки на свежем воздухе. Пляж тоже не плохо. А Спорт Лайф это общак для блебса. Здоровья не добавляет, а деньги плати.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 01 кві, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сразу кидайте ссылку на объявление о продаже прелести
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:19
Учите матчасть. В пешей досягаемости от ЖК Тампере озеро Тельбин. Там и беговая дорожка есть и пляж.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:20
Тогда +10К к ценнику, не глядя!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1.04.2017. была озвучена новость про "покупку 4х гостинок на Лесном ПА15куе"
1.04.2018. озвучена новость про "покупку 1к на Крушельницкой"
1.04.2019. надеюсь будет новость про покупку пентхауза в РТ или ДХ
Реальный местный "городской сумашедший"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:45
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