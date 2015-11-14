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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:46

Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:51

Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?

Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:55

  zahar_ написав:Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.

Прекрасно, это когда есть парк или стадион для пробежки и тренеровки на свежем воздухе. Пляж тоже не плохо. А Спорт Лайф это общак для блебса. Здоровья не добавляет, а деньги плати. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 01 кві, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.
Сразу кидайте ссылку на объявление о продаже прелести
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:19

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.

Прекрасно, это когда есть парк или стадион для пробежки и тренеровки на свежем воздухе. Пляж тоже не плохо. А Спорт Лайф это общак для блебса. Здоровья не добавляет, а деньги плати. :mrgreen:

Учите матчасть. В пешей досягаемости от ЖК Тампере озеро Тельбин. Там и беговая дорожка есть и пляж.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:20

  zahar_ написав:Учите матчасть. В пешей досягаемости от ЖК Тампере озеро Тельбин. Там и беговая дорожка есть и пляж.

Тогда +10К к ценнику, не глядя! 8)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Неа. Это не трибека. Это я купил под аренду в конце 2017. Азов бонусы выплатил за участие в акциях в полном объёме:) Спасибо реусу - похлопотал:). Боялся что пропадут деньги если в банк положу.

1.04.2017. была озвучена новость про "покупку 4х гостинок на Лесном ПА15куе"
1.04.2018. озвучена новость про "покупку 1к на Крушельницкой"
1.04.2019. надеюсь будет новость про покупку пентхауза в РТ или ДХ :mrgreen:

Реальный местный "городской сумашедший"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий день то какой!!
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  Faceless написав:Без дзеркала. Щоби не лякатися

И без держателя для душа. Интересно, штанга для шторки хоть есть или арендатору нужно с предыдущей хаты выломать?
И без стиралки.
А плита реально доставила.
Natt
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