Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:46
Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.
Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.
Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:51
Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?
Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сразу кидайте ссылку на объявление о продаже прелести
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:19
Учите матчасть. В пешей досягаемости от ЖК Тампере озеро Тельбин. Там и беговая дорожка есть и пляж.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:20
Тогда +10К к ценнику, не глядя!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1.04.2017. была озвучена новость про "покупку 4х гостинок на Лесном ПА15куе"
1.04.2018. озвучена новость про "покупку 1к на Крушельницкой"
1.04.2019. надеюсь будет новость про покупку пентхауза в РТ или ДХ
Реальный местный "городской сумашедший"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:45
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
строят потихоньку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:14
Сшитый от рехау может быть сопоставим по надежности, но не может как-то превосходить старую добрую пайку, или прессовку. Он удобнее для работы на больших объемах, можно быстрее работать, это его главное преимущество. За это его любят строители, ведь не из их кармана за фитинги платится. У немцев работа стоит намного дороже материала, поэтому немцы его и внедряют. В плане надежности все варианты хороши, качество зависит от соблюдения технологии. Пайка армированного полипропилена, или прессовка металлопластика тоже абсолютно надежны, можно смело замуровывать в стену на 50 лет, если материал брендовый и все прямыми руками делалось. А с кривыми руками все можно испортить. В моем доме (новостройка) у соседей пришлось стяжку вскрывать и переделывать фитинг рехау, который протекал. Хорошо, что заметили сырое пятно при приемке квартиры, за счет застройщика переделали.
У меня в квартиру заведен сшитый полиэтилен рехау, а по квартире будет полипропилен fado.
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