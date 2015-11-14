Додано: Нед 01 кві, 2018 12:46

Прекрасная погода. Ушёл на прогулку в парк и в Спорт Лайф.

Прекрасно когда пересичным доступны такие радости жизни: и прогулки на природе и посещение Спорт Лайф.

Всё это даёт проживание в клубном доме ЖК Тампере.

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