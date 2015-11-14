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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 743744745746

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:27

  Жека79 написав:Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?

Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?

Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:29

Щодо металопластикових труб . слабке місце - з,єднувальний фітінг. Там всередині гумове герметизуюче кільце. З часом воно старіє і пропускає Н2О. Потрібно матм доступ і раз в кілька років підкручуватм гайку.Поліетиленові труби однозначно довше служать без будь якого обслуговування.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:30

  kingkongovets написав:строят потихоньку

Зображення

В 2019 зупиняться.і навіть не потихеньку, а по справжньому.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:39

  Frant написав:Щодо металопластикових труб . слабке місце - з,єднувальний фітінг. Там всередині гумове герметизуюче кільце. З часом воно старіє і пропускає Н2О. Потрібно матм доступ і раз в кілька років підкручуватм гайку.Поліетиленові труби однозначно довше служать без будь якого обслуговування.

:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:11

  Frant написав: В 2019 зупиняться.і навіть не потихеньку, а по справжньому.

Кусок стеклофасада прилепили на бетон для аленей - это явный знак, что достраивать не собираются. :mrgreen:
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Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел?

По поводу аренды без мебели за 7000 - имеем пример роста аренды на 20% только за счет меблирования б/у хламом из ОЛХ (на примере трешки Оранжевого - с 10 до 12 тыс грн). Так что справедливая цена аренды будет 7000*1.2= 8400грн
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