Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:27
Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:29
Щодо металопластикових труб . слабке місце - з,єднувальний фітінг. Там всередині гумове герметизуюче кільце. З часом воно старіє і пропускає Н2О. Потрібно матм доступ і раз в кілька років підкручуватм гайку.Поліетиленові труби однозначно довше служать без будь якого обслуговування.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:30
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:39
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:11
Кусок стеклофасада прилепили на бетон для аленей - это явный знак, что достраивать не собираются.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12
Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел?
По поводу аренды без мебели за 7000 - имеем пример роста аренды на 20% только за счет меблирования б/у хламом из ОЛХ (на примере трешки Оранжевого - с 10 до 12 тыс грн). Так что справедливая цена аренды будет 7000*1.2= 8400грн
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