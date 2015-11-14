Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30

Прохожий написав: Жека79 написав: Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?



Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу? Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?

Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками". Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".

Однозначно хорошее, но Рехау это самый дорогой вариант. Либо Фадо, как было озвучено выше, либо Тесе. Качество ни чуть не хуже, а цена фитингов дешевле. С фитингами и с прямыми руками сантехника - самый лучший вариант. Метод пайка немного ненадёжен в высотных домах, так как давление воды очень сильное (как то ремонт в высотке делал, 19 этаж - 11 атм, все присутствующие уху ели). Если вдруг чё с редуктором на входе, то вафли всей пайке. На однушку материал (включая трубу) затянет до 10 кгрн, может вышеупомянутые бренды подешевле.ПСВ новостроях есть некоторые проблемы с разводкой отопления:1. Пром масштаб, который хорошо сделать не получается2. чем то недовольные сантехники партизаны намеренно пробивающие трубы, либо откровенно куёво приделывающие фитинги, назло так сказать.ППСещё был случай, что сантехник с руками лажанул и редуктор - задом на перёд поставил, уже выяснил сам спустя пару лет. Не мог никак понять почему бойлер со свистом воду спускает.Вот в таких случаях пайке, которая под штукатуркой и плиткой, придёт звездец.