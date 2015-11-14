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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 744745746747>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:27

  Жека79 написав:Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?

Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?

Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:29

Щодо металопластикових труб . слабке місце - з,єднувальний фітінг. Там всередині гумове герметизуюче кільце. З часом воно старіє і пропускає Н2О. Потрібно матм доступ і раз в кілька років підкручуватм гайку.Поліетиленові труби однозначно довше служать без будь якого обслуговування.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:30

  kingkongovets написав:строят потихоньку

Зображення

В 2019 зупиняться.і навіть не потихеньку, а по справжньому.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:39

  Frant написав:Щодо металопластикових труб . слабке місце - з,єднувальний фітінг. Там всередині гумове герметизуюче кільце. З часом воно старіє і пропускає Н2О. Потрібно матм доступ і раз в кілька років підкручуватм гайку.Поліетиленові труби однозначно довше служать без будь якого обслуговування.

:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:11

  Frant написав: В 2019 зупиняться.і навіть не потихеньку, а по справжньому.

Кусок стеклофасада прилепили на бетон для аленей - это явный знак, что достраивать не собираются. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12

Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел? (Покупка была по 20.5, а сейчас Захар декларирует продажу по 27)?

По поводу аренды без мебели за 7000 - имеем пример роста аренды на 20% только за счет меблирования б/у хламом из ОЛХ (на примере трешки Оранжевого - с 10 до 12 тыс грн). Так что справедливая цена аренды будет 7000*1.2= 8400грн
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?

Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?

Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".

Однозначно хорошее, но Рехау это самый дорогой вариант. Либо Фадо, как было озвучено выше, либо Тесе. Качество ни чуть не хуже, а цена фитингов дешевле. С фитингами и с прямыми руками сантехника - самый лучший вариант. Метод пайка немного ненадёжен в высотных домах, так как давление воды очень сильное (как то ремонт в высотке делал, 19 этаж - 11 атм, все присутствующие уху ели). Если вдруг чё с редуктором на входе, то вафли всей пайке. На однушку материал (включая трубу) затянет до 10 кгрн, может вышеупомянутые бренды подешевле.

ПС
В новостроях есть некоторые проблемы с разводкой отопления:
1. Пром масштаб, который хорошо сделать не получается
2. чем то недовольные сантехники партизаны намеренно пробивающие трубы, либо откровенно куёво приделывающие фитинги, назло так сказать.

ППС
ещё был случай, что сантехник с руками лажанул и редуктор - задом на перёд поставил, уже выяснил сам спустя пару лет. Не мог никак понять почему бойлер со свистом воду спускает.Вот в таких случаях пайке, которая под штукатуркой и плиткой, придёт звездец.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:33

  Жека79 написав:Кто то делал разводку сантехники сшитым полиэтиленом Рехау? Или может кто то что то слышал?

Или может кто то что то слышал или сталкивался? Что то строители очень его хвалят, выходит чуть дороже чем металоплпстиком, но говорят Мега надёжно. Кто то в теме? Что скажете по этому поводу?

Ниче себе "чуть дороже чем металоплпстиком" .
Сильно дороже, чем металопластиком.
Если себе - отличное решение.
Если на перепродажу - смысла нет. Можно и копеечный полипропилен из Эпицентра. Большинство покупателей, в этих вопросах ни бум - бум.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:38

  richbitch написав:Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел? (Покупка была по 20.5, а сейчас Захар декларирует продажу по 27)?

Трибека "Инвестиция... принесла" это когда из неё вышли (она продана), и деньги положены в банк или под подушку. А так это виртуальные прибыли и догадки.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:47

  hume написав:ПС
В новостроях есть некоторые проблемы с разводкой отопления:
1. Пром масштаб, который хорошо сделать не получается
2. чем то недовольные сантехники партизаны намеренно пробивающие трубы, либо откровенно куёво приделывающие фитинги, назло так сказать.

О сантехниках - электриках вредителях из новостроек в последнее время часто слышу. Причем именно сознательная, выверенная диверсия-западло, а не халтура.
Владельцы новостроев и строящие их строители становятся непримиримыми классовыми врагами.
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