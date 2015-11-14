Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:27
Хорошее решение, главное чтобы сантехники были "с руками".
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:29
Щодо металопластикових труб . слабке місце - з,єднувальний фітінг. Там всередині гумове герметизуюче кільце. З часом воно старіє і пропускає Н2О. Потрібно матм доступ і раз в кілька років підкручуватм гайку.Поліетиленові труби однозначно довше служать без будь якого обслуговування.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:30
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:39
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:11
Кусок стеклофасада прилепили на бетон для аленей - это явный знак, что достраивать не собираются.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12
Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел? (Покупка была по 20.5, а сейчас Захар декларирует продажу по 27)?
По поводу аренды без мебели за 7000 - имеем пример роста аренды на 20% только за счет меблирования б/у хламом из ОЛХ (на примере трешки Оранжевого - с 10 до 12 тыс грн). Так что справедливая цена аренды будет 7000*1.2= 8400грн
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30
Однозначно хорошее, но Рехау это самый дорогой вариант. Либо Фадо, как было озвучено выше, либо Тесе. Качество ни чуть не хуже, а цена фитингов дешевле. С фитингами и с прямыми руками сантехника - самый лучший вариант. Метод пайка немного ненадёжен в высотных домах, так как давление воды очень сильное (как то ремонт в высотке делал, 19 этаж - 11 атм, все присутствующие уху ели). Если вдруг чё с редуктором на входе, то вафли всей пайке. На однушку материал (включая трубу) затянет до 10 кгрн, может вышеупомянутые бренды подешевле.
ПС
В новостроях есть некоторые проблемы с разводкой отопления:
1. Пром масштаб, который хорошо сделать не получается
2. чем то недовольные сантехники партизаны намеренно пробивающие трубы, либо откровенно куёво приделывающие фитинги, назло так сказать.
ППС
ещё был случай, что сантехник с руками лажанул и редуктор - задом на перёд поставил, уже выяснил сам спустя пару лет. Не мог никак понять почему бойлер со свистом воду спускает.Вот в таких случаях пайке, которая под штукатуркой и плиткой, придёт звездец.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:33
Ниче себе "чуть дороже чем металоплпстиком" .
Сильно дороже, чем металопластиком.
Если себе - отличное решение.
Если на перепродажу - смысла нет. Можно и копеечный полипропилен из Эпицентра. Большинство покупателей, в этих вопросах ни бум - бум.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:38
Трибека "Инвестиция... принесла" это когда из неё вышли (она продана), и деньги положены в банк или под подушку. А так это виртуальные прибыли и догадки.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:47
О сантехниках - электриках вредителях из новостроек в последнее время часто слышу. Причем именно сознательная, выверенная диверсия-западло, а не халтура.
Владельцы новостроев и строящие их строители становятся непримиримыми классовыми врагами.
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