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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 744745746747

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:58

  UA написав:
  richbitch написав:Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел? (Покупка была по 20.5, а сейчас Захар декларирует продажу по 27)?

"Инвестиция... принесла" это когда из неё вышли (она продана), и деньги положены в банк или под подушку. А так это виртуальные прибыли и догадки.

Поэтому я с тобой спорить не буду, просто укажу на первоисточник - Захара, который рассказал о покупке (значит чей-то продаже, возможно Трибекиной) 1к в ЖК Крушельницкой в конце прошлого года за 27куев.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:06

  UA написав:Трибека "Инвестиция... принесла" это когда из неё вышли (она продана), и деньги положены в банк или под подушку. А так это виртуальные прибыли и догадки.

Банк может не отдать, из под подушки могут украсть, покупки могут обесценится.
Поэтому, "Инвестиция... принесла" это когда деньги положены прямо в Мальвину и с концами. :mrgreen:
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